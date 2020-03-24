Başkentliler Ankara'da koronavirüs uyarılarını dikkate aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçlarının azami ölçüde kullanılmasına özen gösterilmesi uyarıları yapılırken, Başkentlilerin bu uyarıları dikkate aldığı gözlendi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısının Mart ayı içinde yüzde 80’nin üzerinde azaldığı dikkat çekti.

BAŞKAN YAVAŞ SIK SIK UYARIYOR

Başkentlilere “EvdeKal” çağrısını sık sık yineleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor.

Salgın riskine karşı anlık olarak tedbir paketlerini hayata geçiren Başkan Yavaş son olarak Teleferik hizmetini geçici olarak durdurduklarını, 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını da askıya aldıklarını açıkladı. Alınan önlemler ve uyarılar sonrası kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı ve toplu taşıma araçlarını daha az kullandığı gözlemlendi. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2-23 Mart tarihleri arasında ANKARAKART kullanımı EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD gibi toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA ETKİLİ OLDU

Teleferik hattının kapatılması başta olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle toplu taşıma araçlarının kullanımında ciddi oranda düşüş yaşandı.

Başkent'te toplu taşıma araçlarını (EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD) kullanan toplam yolcu sayısı, 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken 23 Mart'ta bu rakam 338 bin 74’e kadar düştü.