Başkent'te kadına şiddete karşı Turuncu Maske

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede dikilen turuncu renkli maskeler toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla erkek vatandaşlara dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen projeye Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü’nün haziran ayında düzenlenen “Covid-19 Kadın Liderler Buluşuyor Zirvesi”ne dünya belediyeleri ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet konusunda “Turuncu Maske” projesiyle farkındalık kampanyasını kazanan belediyelerden biri oldu.

‘Kadına Şiddete Hayır’ kampanyasına destek vermek amacıyla Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen turuncu maske projesi ile dünyanın dikkatini çeken Büyükşehir Belediyesi, maskelerin üretiminde de kadın terzilerle çalıştı.

KADIN ELİNDEN ÇIKAN MASKELER

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede istihdam edilen kadın terziler tarafından dikilen turuncu maskeler, Başkent’te erkek vatandaşlara dağıtıldı.

Kuzey Yıldızı Maske Atölyesinde turuncu maskeleri diken terzi Filiz Dügeroğlu düşüncelerini, “Kadına şiddete karşı farkındalık olsun diye turuncu maske üretiyoruz. Türkiye'de kadına şiddet çok fazla ve artık dursun istiyoruz. Şiddete hayır diyoruz” sözleriyle paylaştı.

Şiddet gören kadınlara destek olmak istediklerini söyleyen Songül Coşkun adlı bir diğer terzi de, “Şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla bu maskeleri dikiyoruz. Her zaman onların yanındayız. Şiddete kesinlikle hayır diyoruz” dedi.

FARKINDALIK İÇİN ERKEKLER DESTEK VERİYOR

Başkent’te toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla “kadına şiddete hayır” demek için üretilen 5 bin adet turuncu maske dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Lale Bektaş da katılarak destek verdi.

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Kadın Danışma Merkezi çalışanları tarafından dağıtılan turuncu maskeleri takan erkek vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin farkındalık kampanyasına katılmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Kadir Taşdelen: “Kadınlara öncelik verilmeli. Kadın-erkek eşitliği sağlanmalı. Kınıyoruz şiddeti. Haberleri görüp üzülüyoruz. Sadece kadınlara değil çocuklara olan şiddet ve kötü olayları da kınıyoruz.”

-İsa Güven: “Kadın-erkek eşittir. Kadını toplumda eksik bir varlık olarak görmek çok yanlış bir tutum. Kız çocuklarımızı da erkek çocuklarımızı da güzel yetiştirdiğimizde sorun çözülür aslında. Toplumda erkek çocuğuna daha çok değer veriyorlar ancak kız çocuğu da erkek çocuğu da değerli. Bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor.”

-Hasan İdris: “Kadın annemizdir, bacımızdır. Başımızın üstünde taşınmalıdır. Şiddete karşı daha sert kanunlar çıkmalı. Bir de insanları daha çok bilgilendirmek gerekiyor. Hem medyada hem de belediyelerde hatta birçok programda farkındalıkla ilgili bilgilendirmeler yapılabilir.”

-Zilan Keleş: “Çok beğendim maskeleri ve farkındalık yarattığını da düşünüyorum. Kadına şiddete dur diyelim.”

-Elmas Atalan: “İnsanların yüzlerinde böyle bir maske olması vurucu ve gayet güzel. Şiddete dur demek için daha caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Özellikle anneler erkek ve kız çocuklarını bu konuda eğitmeli. Eğitim evden başlar.”

-Koray Samet Kılıç: “Güzel bir düşünce olmuş. Erkeklere farkındalık oluşturmak için sosyal mesafe uyarıları gibi her yere uyarı mesajları asılabilir.”

-Cevdet Baştuğ: “Maskeleri Büyükşehir Belediyemizin vermesi bizi mutlu etti. Sayın Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı bir davranış. Kadına şiddete tabi ki hayır diyoruz. Hayvanlara tüm canlılara şiddete hayır diyoruz. Devlet buna caydırıcı kanunlar çıkarmalı. Millet olarak da caydırıcı tepkiler göstermemiz lazım.”

-Mustafa Okur: “Kadınlara şiddetin önlenmesi açısından farkındalık oluşturmayı destekliyorum. Şiddetin önlenmesi için eğitim seviyesinin artırılması lazım.”

-Ersin Özkan: “Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir uygulama yapmış. Bu şekilde az da olsa sesimizi duyurabiliriz. Tabi ki kadına şiddete hayır diyoruz. Kadınlara daha nazik, daha kibar davranılmalı.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik personeli de turuncu maske takarak, farkındalık kampanyasına destek verdi.