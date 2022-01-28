Başkent'te kent ulaşımında yenilikler devam ediyor: EGO CEP'TE güncellendi

Teknolojik yenilikleri takip ederek Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımı kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü, “EGO CEP’te” mobil uygulamasını kendi imkânlarıyla güncelleyerek yeni arayüzü ile daha hızlı ve daha kullanışlı hale getirdi. Vatandaşlar bundan sonra ‘Bildir’ butonuyla öneri ve şikâyetlerini de anında Başkent153’e bildirebilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, teknolojik yenilikleri takip ederek Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları ile EGO Otobüslerinin takibine imkân veren ve otobüs hatları ile ilgili tüm bilgilerin kullanıcılarla paylaşıldığı “EGO CEP’te” mobil uygulaması tasarım ve yazılım olarak güncellenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

KULLANICI DOSTU UYGULAMA

Kullanıcı dostu arayüzüyle hem daha kullanışlı hem de daha hızlı bir mobil uygulama hâline gelen EGO Cep’te, son güncellemeyle birlikte vatandaşlar tarafından bundan sonra daha rahat kullanılabilecek.

“Google Play” ile “App Store”dan indirilebilecek uygulama iOS ve Android platformlarda ortak bir tasarımla güncellenerek kullanıma açıldı.

TASARRUF SAĞLANDI, BİLDİR BUTONU EKLENDİ

Uygulama tamamen EGO Genel Müdürlüğünün kendi imkân ve kaynaklarıyla güncellenirken, bu sayede yaklaşık 1 milyon TL tasarruf elde edildi.

Kullanıcılar uygulama sayesinde ANKARAKART bakiye bilgilerini takip ederek geçmişte yapılan işlemleri kontrol edebilir ve kartlarına kredi kartı ile bakiye yükleyebilir hale geldi.

Yolcular güncelleme ile bundan sonra direkt öneri ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde “Bildir” butonu ile Başkent 153’e iletebilecek.

GÜNCELLEME SONRASI ŞİKAYETLERDE AZALMA

Güncelleme sonrası kullanıcıların bir defaya mahsus kişisel ve kart bilgilerini tekrar girmeleri gerektiğini ve bundan sonraki güncellemelerde bu bilgilerin otomatik olarak aktarılacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, şöyle konuştu:

“Uygulamada zaman içerisinde bazı aksaklıklar görüldü. Toplu taşıma araçlarımızda kullanılan araç takip sistemimiz eskimişti. Sistem yenilenemediği için teknolojik olarak geri kalmıştı. Araç takip sisteminin yenilenmemesi nedeniyle de EGO CEP’te uygulamasında sıkıntılar yaşanıyordu. Yüklenici firmayla ekim ayında başlayan Araç Takip Sistemi yenileme çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan yeni güncelleme sayesinde Başkent153’e gelen şikâyetler de yüzde 80 oranında azaldı.”

EGO CEP’te uygulamasının yeni tasarımı, sade ve hızlı yapısıyla kullanıcılara otobüsün nerede olduğu, ilgili durağa ne zaman geleceği, hareket saati ve hat güzergâhı gibi bilgilere çok daha kolay ulaşma imkânı sağlayacağını vurgulayan Yayla, “Tamamen kuruluşumuz iç kaynaklarıyla gerçekleştirilen yenileme projesiyle kurumsal kapasite gelişimi de sağlanmıştır. Artık EGO CEP’te uygulaması düzenli olarak güncellenecek ve yeni özellikler eklenecek” dedi.

VATANDAŞLARDAN UYGULAMANIN YENİ HALİNE TAM NOT

Uygulamanın yeni hâlini kullanan vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Fadime Şimal Balcı: “Ben uygulamanın yeni hâlini beğendim. Görüntüsü de çok güzel olmuş. Daha kolay olmuş, kaydedeceğim durakları daha rahat buldum.”

-Hasan Yıldırım: “Uygulamayı kullanıyordum. Hatta şu an uygulamaya bakıyordum. ‘Otobüs ne zaman gelecek? Gideceğim yere ne kadar yürüyeceğim?’ diye. Bayağı memnun kaldım.”

-Şükrü Okuyucu: “Otobüs duraklarımızı artık daha rahat buluyoruz. Semtlerin adı yazıyor. Özellikle Ankara’ya yabancı insanlar için çok kullanışlı olmuş. İnternet bankacılığından kartımıza bakiye yükleme gelmiş. İnsanlar mağdur olmuyor, bu durumda bayağı başarılı olmuş ve kolaylaşmış.”