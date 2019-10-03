Berrak Tüzünataç Kilyos sahilinde çöp topladı

İklim eylemine olan acil ve kapsamlı ihtiyacın yanı sıra Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik yaklaşımı vurgulamak amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında 2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Sahil Temizleme” etkinliklerinin İstanbul ayağı Kilyos’ta yapıldı. Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 2019 İyi Niyet Elçisi Berrak Tüzünataç, iklim aktivistleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin sonunda Kilyos sahilinde torbalarca çöp toplandı.

FARKINDALIK ARTMALI

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bulunduğumuz bölge çok değerli ve önemli bir bölge ama denizden gelen atıkların dalgalardan dolayı en fazla biriktiği nokta. Biz belediye olarak haftada üç gün temizliyoruz. Ancak bu etkinliğin özellikle gençlerimizle yapılmasının amacı farkındalığı artırmak. Burada temizlikten önemli olan kirletmemeyi öğrenmek. Gemiler boğazdan geçiş sırası beklerken atıklarını bırakıyorlar ve bir müddet sonra burası doluyor. Çevrenin korunması ve bakımı için bir birliktelik oluşturmak paydaş olmak çok önemli”dedi.

TÜRKİYE’DE İKLİM KRİNİZİN ETKİLERİ HİSSEDİLİYOR

Türkiye’de iklim krizi etkilerinin görülmeye başladığı söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Akdeniz’deki bütün ülkelerle beraber bunun sonuçlarını yaşamaya başladı. Bunu orman yangınları, seller, toprak kaymaları şeklinde yaşıyoruz. Şu anda dünyada ısı bir derece arttı. Bir derece fazla değilmiş gibi geliyor kulağa ama iklim değişikliğini başlatmış bile. Yapmamız gereken Dünyamızı ve ekonomimizi karbondan ayırmak, ama sadece sorunlar bunlar değil. Çevre sorunları var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de plastik. Burada bulunmamızın asıl sebebi de plastiği hem sahillerimizden hem denizlerimizden uzak tutmamız gerektiği ve çöplerimizi buralara atmamamız gerektiğini hatırlatmak” diye konuştu.

BU SORUMLULUĞU TAŞIMALIYIZ

2019 iyi niyet elçisi Berrak Tüzünataç, “Greta Thunberg konuşma yaptı, bütün gazetelerde yazıldı, bütün haberlerde çıktı, hepimiz farkındayız. Fakat hala biz plastik kullanıyoruz, insanlar bunu doğaya atma hakkını kendinde görüyor. Bu benim için çok üzücü. İnsanın hem kendi türüne, hem gelecek nesillere hem de gezegeninde yaşayan diğer canlılara karşı bir vicdanı olmadığını düşünüyorum. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Biraz buna dikkat çekmek ve vicdanı oluşturmak için buradayız” dedi.