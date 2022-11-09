Beşiktaş Atatürk Açık Hava Sergisi yenileniyor

Yaklaşık 20 yıl önce Beşiktaş Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı hizasından başlayarak Ortaköy’e uzanan ağaçlı yolda açılan Atatürk Açık Hava Sergisi Beşiktaş Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Miras desteği ile yenileniyor.

"ATAM DOLMABAHÇE'DE” konsepti ile yenilenen açık hava sergisi 1927-1938 yıllarını kapsıyor ve Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul teması üzerinden kurgulanıyor. Seçki kronolojik şekilde planlanırken; Dumlupınar’dan (1927’den) Ata'ya son veda (1938’e) uzanan bir hikâyeyi temel alacak.

İki etaptan oluşacak açık hava sergisinin ilk etabı Dolmabahçe - Beşiktaş kısmı 10 Kasım Perşembe günü halkın beğenisine sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Miras desteği ile yenilenen açık hava sergisinin altyapı ve teknik uygulama aşamaları Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilirken iklim dostu, enerji verimliliği yüksek ışıklandırma ekipmanları kullanıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’Göreve geldiğimizden beri uzun yıllar boyunca çevresel etkilere maruz kalan ve deforme olan aynı zamanda İstanbul’un en uzun süreli açık hava sergisi olma özelliği de taşıyan Beşiktaş Atatürk Açık Hava Sergisi’nin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Miras ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.’’

Akpolat: ‘’Tüm Türkiye’nin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul ile olan yakın ilişkisinin yer aldığı açık hava sergisine uzun yıllardır Beşiktaş olarak ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul’un en yoğun ana arterlerinden birinde, önünden her geçenin duygulandığı açık hava sergisinin manevi değerine uygun yenilenmesinden ve yeni yüzü ile halkımız ile buluşmasından memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenecek 10 Kasım Atatürk’ü anma programı ise şöyle;

-06.30- 20.00- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden uyanış

( Atamızın sesinden Dolmabahçe Caddesi boyunca dinleti)

-07.00-20.00- Belediyemiz tarafından ve arşivlerden toplanan özel görüntülerin LED ekranda gösterimi

(Dolmabahçe Sarayı Önü)

-08.00-09.00- Barbaros Meydanı’ndan başlayarak Atamızın sesi eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’na doğru saygı yürüyüşü

-08.50- 09.10- Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı Atatürk Dairesi’ne canlı yayın bağlantısı

(Dolmabahçe Sarayı önü LED ekrandan)