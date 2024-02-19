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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal sözlere fotoğraflı yanıt

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal sözlere fotoğraflı yanıt
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat X hesabından, Eski Refah Partisi Milletvekili ve kurmaylarından Şevki Yılmaz‘ın katıldığı bir düğünde Atatürk hakkında kullandığı skandal sözlere son padişah Vahdettin'in İngiliz zırhlısı ile kaçtığı fotoğrafı paylaşarak cevap verdi. Başkan Rıza Akpolat’ın yaptığı paylaşımda; "Haddinizi bileceksiniz." İfadeleri yer aldı.

Eski Refah Partili Şevki Yılmaz katıldığı II. Abdülhamid'in torunun olduğu ileri sürülen düğünde Atatürk'e ve TBMM'ye hakaret etti.

"SOYSUZ DEDİKLERİNİZ BU VATANI İŞGALDEN KURTARDI!"

Yılmaz, "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum." dedi. Yılmaz'a cevap Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan geldi. Başkan Rıza Akpolat X hesabından Vahdettin'in İngiliz zırhlısı ile kaçtığı fotoğrafı paylaşarak;"Soysuz dedikleriniz bu vatanı işgalden kurtardı. “Hayırla” andıklarınız ise Beşiktaş Dolmabahçe’den İngiliz zırhlısına binip kaçtı.

O anın fotoğrafını da buraya bırakıyorum. Döner döner bakarsınız. Haddinizi bileceksiniz." İfadelerini kullandı.

Söz konusu düğünde tarihçi-yazar İlber Ortaylı da bulunmuş ve Şevki Yılmaz’ın skandal sözlerine sessiz kalması büyük tepki toplamıştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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