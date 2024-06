Beşiktaş Belediyesi Aktif Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi

Sağlıklı ve aktif yaşam için birçok çalışma yürüten Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle yeni bir projeye daha imza attı.

Her yıl dünyada 17,1 milyon kişi kalp rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını kaybediyor ve bunun en önemli risk faktörü hareketsiz yaşamla ilişkilendiriliyor. Sağlıklı, aktif ve hareketli bir yaşamı desteklemek için çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle Akat Mahallesinde bulunan Yeşim Parkı’nda ‘Aktif Yaşam Alanı’ oluşturdu. “Aktif Yaşam, Sağlıklı Toplum” projesi kapsamında hayata geçirilen Aktif Yaşam Alanı’nın açılışı Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Şeref Şeker, TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Mutlu, TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk ve TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Aslanger’in katılımıyla gerçekleştirildi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat aktif ve üretken yaşam için çeşitli sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeşim Parkı’nda hayata geçirilen projeyle ilgili açılış konuşmasını gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Şeref Şeker şunları söyledi: “Semtimizde yurttaşlarımızın aktif bir yaşama sahip olmasını oldukça önemsiyoruz. Fiziksel aktivitelerin bireyin kalp ve damar sağlığının yanı sıra ruhsal durumunu da olumlu etkilediğini biliyoruz. Bu doğrultuda; açmış olduğumuz ve açmayı planladığımız spor tesislerimiz, “Hareket Et Beşiktaş” temasıyla yola çıktığımız ve semtimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz yoga ve pilates etkinliklerimiz, iş birlikleri çerçevesinde oluşturduğumuz yoga-nefes egzersizlerimiz bulunuyor. Beşiktaş bölgesinde yaşlılık oranı Türkiye’nin yaklaşık iki katı; yüzde 17 civarında 65 yaşın üzerinde yaşayan komşumuz var. Bu bölgede de, -Akat bölgesinde- oran yüzde 21.44. Bu projeyi 65+ yaşlılarımız için ve gençlerimize örnek olması için ‘Hareket Et Beşiktaş’ kavramı kapsamında gerçekleştirmeye çalıştık. Türk Kardiyoloji Derneğine, Onaranlar Kulübüne ve Boehringer Ingelheim’a koşulsuz desteklerinden ve bize bu projeyi kazandırdıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.”



TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk, kalp yetersizliği konusunda değinerek şunları söyledi: “Kalp yetersizliği ülkemizde gerçekten büyüyen bir problem… Sadece ülkemizde değil tabii, dünyada da büyüyen bir problem. Çok yakındaki verilerimiz gösteriyor ki Türkiye’de 3 milyona yakın kalp yetersizliği hastası var. Egzersiz, bu noktada yaşamımızda önemli bir yere sahip. O yüzden egzersizi bütün topluma yaymamız gerektiğini düşünüyorum.”



Açılışın sonunda Onaranlar Kulübü Proje Sorumlusu Mervan Önen Aktif Yaşam Alanı’nın tanıtımını yaptı ve ardından vatandaşlar alanı deneyimleyerek egzersiz yaptı. Yeşim Parkı’nda bulunan Aktif Yaşam Alanı, 2 ana bölümden ve 8 adet spor diliminden oluşuyor. Alanda hem bireysel hem de topluluk halinde farklı spor egzersizleri yapılabilir. Bireysel spor alanındaki farklı spor aletlerinde mekik, şınav, barfiks, dips gibi yoğunluklu olarak vücut ağırlığı kullanılan spor hareketleri yapılabilirken, kolektif spor alanında ise yoga, pilates gibi ekip aktiviteler gerçekleştirilebilir. Ayrıca alanda bulunan ekipmanlarda QR kod desteği ile hangi hareketin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi de kolaylıkla öğrenilebiliyor.