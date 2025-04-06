CHP kurultayında tanisyon yükseldi: Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı

CHP kurultayında genel başkan adayı olan eski milletvekili Berhan Şimşek'in, Özgür Özel ile tartıştıştığı anlar kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, iddiaya göre başvuru saatini kaçırdı.

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP'nin bugün yapılacak Olağanüstü Kurultayı öncesi genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

Şimşek başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Öte yandan aday olamayan Şimşek'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartıştığı görüldü.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Şimşek, 5 dakika geç kaldıkları için adaylığının kabul edilmediğini belirtti.

"5 DAKİKA GEÇ KALDIĞIMIZ İÇİN..."

Şimşek, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’le, Sayın Murat Emir’le, Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen 'hayır vakit geçmiştir' dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar."

Berhan Şimşek, bir sonraki paylaşımında ise, "Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim. Teşekkür, kamuoyunun dikkatine." dedi.