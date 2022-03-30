Beşiktaş Belediyesi ''Protect Projesi''ne ev sahipliği yapıyor

Çocuk cinsel istismarına karşı farkındalık yaratma, bilgilendirme, önleme ve korumaya yönelik geliştirilen Protect Projesi, Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Protect Projesi 28 Mart - 1 Nisan günleri arasında 22 gençlik çalışanın katılımıyla Beşiktaş’ta gerçekleştiriliyor. İngiltere’nin başkenti Londra’nın “Goldsmiths, University of London” koordinatörlüğündeki projenin ortakları, Beşiktaş Belediyesi (İstanbul –Türkiye), Fundacja Cooperacja (Leszno - Polonya), C.I.P. (Nicosia - Güney Kıbrıs) ve Pistes Solidaires (Pau – Fransa) olmak üzere toplamda 5 ülkeden oluşuyor.

Proje, 30 yaş altı genç kadınlara, gençlik çalışanlarına, alandaki profesyonellere ve gönüllülere Çocuk Cinsel İstismarına yönelik bir dizi konuda bilgi ve kaynak sağlayarak bu kişilerin yeterlilik düzeyini artırmayı, becerilerini ve kapsamlı cinsellik eğitimi anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin hedefleri arasında geliştirilecek araçlar ile genç kadınların becerilerini ve çocuk cinsel istismarına dair farkındalıklarını geliştirmek de bulunmaktadır. Beşiktaş Belediyesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen atölyenin ilk gününde katılımcılar Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde proje hakkında deneyimlerini aktararak fikir alışverişinde bulunmuştur. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılımcıları ziyaret etmiş ve Projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Akpolat şunları söyledi:

‘’Çocukların cinsel istismardan ve kadınların cinsel şiddetten korunmaları, bilgilenmeleri ve önlem almalarına yönelik AB destekli Protect Projemiz, Avrupa’dan uzmanların katılımı ve Goldsmiths University of London koordinatörlüğü ile ev sahipliğimizde gerçekleşiyor.”

İngiltere, Fransa, Güney Kıbrıs, Polonya, Türkiye’den toplam 22 gençlik çalışanı Beşiktaş’ta buluşup ‘Çocuk Cinsel İstismarı’ ana başlığı altında, sosyal dışlayıcılık, sosyal kapsayıcılık, çocuk gelinler, pedofili gibi konular üzerine İngilizce olarak eğitim görecektir. Eğitim sonunda, tüm bu eğitimleri değerlendirmek ve elde edilen bilgilerin diğer ortaklar ve eğitim verdikleri gençler tarafından kullanılmasını sağlamak için bir araç (toolkit) geliştirilecektir.

Bu eğitimde farklı eğitim yaklaşımları kullanarak “sosyal dâhil etme” ve “çocuk istismarı koruma” alanlarında katılımcılar birçok bilgi, beceri ve yaklaşım geliştirerek bu alanda kullanılacak “çocuk oyunları” tasarlanacaktır. Bu oyunlar daha sonra çocuklarda uygulanacaktır. Eğitimde ağırlıklı olarak yaygın eğitim yöntemleri uygulanacaktır. Isım oyunları, grup dinamiği oyunları, buz kırıcı etkinlikler, atölye çalışmaları, simülasyon, oyunlaştırma ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Eğitimin sonunda her ülke kendi “çocuk koruma” alanında “çocuk oyunu” tasarlayacaktır.

1 Nisan’a kadar sürecek olan Protect Projesi sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Youthpass sertifikası verilecek.