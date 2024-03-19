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Beşiktaş Belediyesi, şanlı zaferin 109. yılında Çanakkale'ye gezi düzenledi

Beşiktaş Belediyesi, şanlı zaferin 109. yılında Çanakkale'ye gezi düzenledi
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Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı kapsamında Beşiktaşlı komşuları için Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili paylaştığı mesajında; ''18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı kapsamında Çanakkale’ye ziyaret gezisi düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu gezi için Belediyeye ait 8 otobüs, 17 Mart Pazar gününü 18 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece saat 01.00'de Çanakkale'ye doğru hareket etti. Sabah saatlerinde Çanakkale’ye varan Beşiktaşlı vatandaşlar rehberler eşliğinde; Kocadere Hastane Şehitliği, Çanakkale Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Alçıtepe 1915 Siper ve Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, gibi Çanakkale Zaferi’nin tarihi yerlerini gezdi.

Çanakkale gezisi için Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a teşekkür eden yurttaşlar, son olarak Seyit Onbaşı Anıtı’nı ziyaret etti.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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