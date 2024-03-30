Beşiktaş Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Devlet memurlarını içeren sözleşme kapsamında çalışanlar yüzde 190 oranında zam aldı.

Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında belediyede çalışan devlet memurlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Levent Hizmet binası önünde gerçekleşen sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu da katılım sağladı. Yapılan sözleşmeye göre memur maaşlarına yaklaşık yüzde 190 oranında zam yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat törende yaptığı konuşmada sözleşmenin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Başkan Rıza Akpolat mesai arkadaşlarına hafta sonu yapılacak yerel seçimler için oy kullanın çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:



‘’Büyükşehir Belediye Meclisi çoğunluğunu kazandığımızda artık yeni bir alan açılacak. Yeni bir umut doğacak işte o zaman bu hak mücadelesini verenlerin önleri açılacak. Biz daha sağlıklı ortamlarda daha sağlıklı masalarda konuşacağız ve memurların hakkı her yerde savunulacak. Evet Beşiktaş’ta kıymetlidir. Bağcılarda da Güngören’de de Eyüp’te Kağıthane’de bir başka partinin zihniyetinin yönettiği yerlerde de aynı sözleşmeleri en az bu şartlarda imzalamaya çalışacağız. Bütün amacımız bu olmalı buralarda kıymetli, bunu oralara yansıtabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız ve büyük resmi değiştirebileceğiz. Biz de bu hak mücadelesinin bugüne kadar alanlarda meydanlarda nasıl yanında olduysak bundan sonra da hak mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemiz hayırlı olsun, Türkiye ortalamasının üzerinde bir sözleşme yapmaya gayret ettik. Tekrar seçim sonrasında bu masalar kurulacak, tekrar bir araya geleceğiz. Yeni sözleşmelerimizi daha iyi şartlarda daha iyi koşullarda sizlerle beraber imzalayacağız. Sözleşmemiz hem ilçemize hem sizlere hem İstanbul’umuza sendikamıza hayırlı olsun.’’



Yapılan konuşmalar sonrası Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt anlaşma sağlanan protokolü imzaladılar.