Beşiktaş Belediyesi'nden öğrencilerin içini ısıtan adım

Beşiktaş Belediyesi soğuk kış günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Her fırsatta eğitim ve öğretime verdiği önemi dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat üniversite öğrencileri için yeni bir uygulama başlattı. Başkan Rıza Akpolat’ın talimatıyla belediye ekipleri Beşiktaş’taki çeşitli devlet üniversitelerinin kampüslerinde çorba dağıttı. İlçenin farklı noktalarına Beltaş’ın mobil araçlarını konumlandıran Beşiktaş Belediyesi dün Galatasaray Üniversitesi’nde bu sabahta önce Yıldız Teknik Üniversitesi ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar bölümü öğrencilerine çorba dağıttı. Uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Kış aylarının belirli dönemlerinde Beşiktaş Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çorba dağıtımı devam edecek.