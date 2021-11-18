Beşiktaş Belediyesi’nden ‘Öğrenci’YE’ Uygulaması

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Öğrenci Politikaları Hareketi’ kapsamında ilçede faaliyete geçirdikleri ‘Öğrenci’ YE’ projesini Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde tanıttı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Öğrenci Politikaları Hareketi’ kapsamında ilçede faaliyete geçirdikleri ‘Öğrenci’ YE’ projesini Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde tanıttı. Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Rıza Akpolat “Yenilikçi bir mobil uygulama olan Öğrenci’YE, bir dayanışma ekosistemi projesidir. Bu proje kapsamında, Beşiktaş’taki anlaşmalı restoranlar üniversite öğrencileri ile yemek paylaşımı yapacaklar. Mobil uygulama üzerinden restoranlarda yerini ayırtan öğrenciler, ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” şeklinde konuştu.

“Sorumluluğumuz Çok Büyük”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek Beşiktaş Öğrenci Politikaları Hareketi kapsamında TURYİD işbirliğiyle hayata geçirdikleri ‘Öğrenci’ YE’ projesini tanıttı. Beşiktaş’ın 7 üniversiteye ve toplam 9 üniversite kampüsüne ev sahipliği yaptığını belirten Akpolat, “Bu üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 200 bin öğrenciye hizmet veren bir Belediyeyiz; sorumluluğumuz çok büyük. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmek, hiçbir genci sosyal statüleri bakımından ayrıştırıcı politikaların mağduru etmemek için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Beşiktaş’ın, kalbi gençlerle atan bir kent olduğunu kaydeden Başkan Akpolat, “Ben de bu kentin belediye başkanı olarak gençleri duymaya, dinlemeye, anlamaya özen gösteriyorum. Sorunlarla mücadele ederken gençlerimizden ilham ve enerji alıyorum. Gençlerle her bir araya geldiğimde şunu görüyorum; gençlerimizin dertleri ortak ve bu dertlerin çoğu onların yaşından büyük. Onlar özgürce, insanca ve gerçekten genç olarak yaşamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Öğrenci’YE, Bir Dayanışma Ekosistemi Projesidir”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gençlerimiz, öğrencilerimiz Beşiktaş’ta hak ettikleri imkânlara kavuşsun diye çalışıyoruz. Üniversiteli gençler ülkemizin nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyor. Pandemi zaten hayatın tümünü etkilediği gibi, öğrencilerimizin hayatını da yakından etkiledi. Eğitim-öğretimin aksamasının yanında gençliklerini yaşayabilecekleri sosyal ortamlardan da mecburen uzak kaldılar. Ardından pandemi kısıtlamalarının kalkması üzerine yüz yüze eğitime geçişle beraber, Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler İstanbul’a geldi.

Öğrencilerin beslenme hakkını korumak için, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ile iş birliği içerisinde Öğrenci’YE adlı sosyal dayanışma uygulaması geliştirdik. Yenilikçi bir mobil uygulama olan Öğrenci’YE, bir dayanışma ekosistemi projesidir. Bu proje kapsamında, Beşiktaş’taki anlaşmalı restoranlar üniversite öğrencileri ile yemek paylaşımı yapacaklar. Mobil uygulama üzerinden restoranlarda yerini ayırtan öğrenciler, ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca ilçedeki üniversiteler önünde konumlandıracağımız ‘Öğrenci’ YE’ araçlarımızla da ihtiyacı olan öğrencilerimize çorba dağıtarak onlara internet desteği sunacağız. ”

Düzenlenen etkinliğin ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Öğrenci’ YE’ projesinin ilk yemeğini öğrencilerle birlikte yedi.