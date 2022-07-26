Beşiktaş Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti

Beşiktaş Belediyesi üniversiteye yerleşecek öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş Akademi, YKS tercih sürecinde Beşiktaş'ın meydanlarında kurulacak olan çadırlarda öğrencilere başarılı ve doğru bir kariyer planlaması noktasında destek olacak. Alanında uzman rehber öğretmenler ve danışmanlar hem Beşiktaş Akademi binasında hem de Levent Çarşı ve Beşiktaş Çarşı meydanında hazırlanacak çadırlarda

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş Akademi, YKS tercih sürecinde Beşiktaş'ın meydanlarında kurulacak olan çadırlarda öğrencilere başarılı ve doğru bir kariyer planlaması noktasında destek olacak. Alanında uzman rehber öğretmenler ve danışmanlar hem Beşiktaş Akademi binasında hem de Levent Çarşı ve Beşiktaş Çarşı meydanında hazırlanacak çadırlarda üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

Beşiktaş ilçesinde ikamet etme şartı aranmaksızın tüm öğrenciler 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek.

YKS tercih sürecinde tüm öğrencilerin yanında olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

“Sevgili gençler; çok emek verdiniz, çok çalıştınız. Dilerim, YKS 2022 sonuçlarınız bu emeğin karşılığı olsun. Beşiktaş Akademi’de tercih danışmanlığı hizmetimizle size destek olmaya hazırız.”

Tarih: 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022

Saat: 10.00-17.00

Yer: Beşiktaş Akademi

Adres: Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Akşit Plaza No:12 Kat:5 Beşiktaş

İletişim: 0212 236 36 77

üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.