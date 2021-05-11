Beşiktaş kültür ve sanatın başkenti oluyor

Kütüphaneleri, kültür merkezileri ve müzeleri ile Beşiktaş, kültür ve sanatın başkenti olma yolunda pek çok projeyi hayata geçiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’ta yeni bir kültür-sanat hamlesi başlattıklarını belirterek, pandemiden sonra yeni eserleri halkla buluşturmaya hazırlandıklarını belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’ta yeni bir kültür-sanat hamlesi başlattıklarını belirterek, pandemiden sonra yeni eserleri halkla buluşturmaya hazırlandıklarını belirtti.

Rıza Akpolat: “Büyük Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” diyor. O’nun izinde büyük bir kültür ve sanat hamlesi başlatıyor, Beşiktaş’ımıza, İstanbul’umuza ve Türkiye’mize yeni eserler kazandırıyoruz.”

Rıza Akpolat kültür ve sanat alanında yapılacakları şöyle anlattı:

CUMHURİYET MÜZESİ KURUYORUZ

“Demokrasi ve aydınlanma tarihimizin hafızası olacak Cumhuriyet Müzesi’ni kısa süre içinde halkımızın hizmetine sunacağız. Cumhuriyetimiz 100’üncü yılına girerken onu en iyi şekilde karşılamanın hazırlıklarını yapıyoruz. 100’üncü yıla kapsamlı bir etkinlik takvimiyle gireceğiz. Cumhuriyet Müzemiz bunun ilk ayağı olacak.”

Zülfü Livaneli Arşivini Cumhuriyet Müzesine, Beşiktaşlılara Bağışladı

“Zülfü Livaneli ülkemizin en büyük değerlerinden biridir. Müziği, edebiyatı, siyasal mücadelesi ile tam bir Cumhuriyet aydınıdır. Mücadele insanı Zülfü Livaneli; edebiyat, müzik ve sinema alanındaki eserleri ile arşivini Cumhuriyet Müzesi'ne bağışladı. Livaneli’nin mücadele ve üretim sürecini, ortaya çıkan eserleri bütün halkımız en kısa zamanda görecektir.

Zülfü Livaneli’ye Beşiktaş halkı ve bütün kültür-sanat severler adına şükranlarımı sunuyorum.”

50 Bin Kitap Kapasiteli, 30 Bin Dijital İçerikli Oruç Aruoba Kütüphanesini Açıyoruz

“Ülkemizin en önemli düşünürlerinden akademisyen, şair ve yazar Oruç Aruoba'nın adını yaşattığımız kütüphanemizi açıyoruz.

500 m² alana sahip 30 kişilik çalışma alanı, 50 bin kitap ve 30 bin dijital içerikten oluşan kütüphanemizde öğrencilerimiz için ders çalışma alanlarının yanı sıra, halka açık olarak internet üzerinden ulaşabilen dünyaca ünlü belgeseller, haftalık ve aylık dergiler yer alacak.”

AFİFE JALE SAHNESİ GERİ DÖNÜYOR

“Ortaköy Kültür Merkezi’mizdeki Afife Jale Sahnesi güçlenerek geri dönüyor. Tiyatromuzun bu öncü ismini adını taşıyan sahneyi en iyi donanımla sanatseverlerin hizmetine sunacağız.”

KEDİ MÜZESİ AÇIYORUZ

“Ülkemizin saygın kültür-sanat insanlarından Sunay Akın’ın büyük katkılarıyla ülkemizin hayvan temalı ilk müzesini, Kedi Müzesi'ni açıyoruz.

Koleksiyonunda bulunan tüm objeleri bizlerle paylaşan değerli sanatçımız Sunay Akın, ziyaretçilerimize doğa ve hayvan sevgisini anlatacak. Masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini aynı çatı altında bir araya getiriyoruz.”

CHP ESKİ GENEL BAŞKANI ALTAN ÖYMEN KİŞİSEL KÜTÜPHANESİNİ BELEDİYEMİZE BAĞIŞLIYOR

“CHP Eski Genel Başkanımız, gazeteci-yazar Altan Öymen, gelecek nesillere ışık tutacak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadan oluşan yaklaşık 10 bin kıymetli kitap ile kronolojik ve tematik olarak titizlikle düzenlenmiş dergi ve gazete arşivini Beşiktaş’ımıza bağışladı. Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde açacağımız ve Altan Öymen adını vereceğimiz kütüphanemizde eşine az rastlanan eserler ve binlerce yayın yer alacak.”

KENT KÜTÜPHANESİ HAZIRLIYORUZ

“Ortaköy Vadisi’nin içerisine bir kent kütüphanesi tasarladık. Beşiktaş’ın, hatta İstanbul’un ihtiyacını karşılayacak nitelikte, çağın gereklerine uygun çağdaş bir kütüphaneyi Ortaköy Vadisi Projesi çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğiz.”