Beşiktaş’ta 50 yıllık altyapı sorunları çözüme kavuştu

Beşiktaş Belediyesi, ilçenin 50 yıllık sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturdu. Beşiktaş’ın yıllardır kronik hale gelen altyapı sorunları ve su baskınları yapılan titiz çalışmalar sonucunda tarihe karıştı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yarım asırdır kronik hale gelen altyapı sorunları, su baskınları, yağmur suyu gibi sorunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturdu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İBB ile yaptığımız iş birliği sonucunda; 72700 m2 tretuvar plak döşeme, 11709 metre yağmur suyu hattı, 9430 metre bordür döşeme, 8215 ton asfalt serim, 5200 metre orta gerilim kablo tesisatı, 3797 metre havai hatların yer altına alınması, 2900 metre isale hattı, 2417 metre atık su hattı işlemlerini gerçekleştik.” ifadelerini kullandı.