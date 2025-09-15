  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş'ta kalpler ''12 Dev Adam'' için attı

Beşiktaş'ta kalpler ''12 Dev Adam'' için attı

Beşiktaş'ta kalpler ''12 Dev Adam'' için attı
Güncelleme:

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final maçı için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dev ekran kurdu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediyesi, komşularına Türk bayrağı dağıtarak coşkularına ortak oldu. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nı dolduran vatandaşlar, tezahüratlarla 12 Dev Adam’a maç boyunca destek verdi.

Beşiktaş Belediyesi’nin kurduğu dev ekranda maçı birlikte izlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen vatandaşlar, aynı heyecanı hep birlikte paylaşmanın çok özel olduğunu ifade etti. A Milli Basketbol Takımımız, ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen Almanya’ya 88-83 mağlup olarak EuroBasket’te ikinci sırayı elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 12 Dev Adam ise sergilediği mücadeleyle tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final maçı için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dev ekran kurdu.

text-ad
Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'ye kış erken geliyor: Lapa lapa kar yağacak! Türkiye'ye kış erken geliyor: Lapa lapa kar yağacak! Emekli, memur ve asgari ücretliler için masadaki zam oranları belli oldu Emekli, memur ve asgari ücretliler için masadaki zam oranları belli oldu Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi İntihara kalkıştığı iddia edilen Ufuk Özkan'dan açıklama geldi İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi!
Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortalığı karıştıracak hamle AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortalığı karıştıracak hamle Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası Kızılcık Şerbeti'nden dikkat çeken hamle! Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası Kızılcık Şerbeti'nden dikkat çeken hamle! Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi 18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor! 18 metrekarelik terasını tarlaya dönüştürdü, gören gözlerine inanamıyor! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında!