Beşiktaş'ta kalpler ''12 Dev Adam'' için attı

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final maçı için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dev ekran kurdu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediyesi, komşularına Türk bayrağı dağıtarak coşkularına ortak oldu. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nı dolduran vatandaşlar, tezahüratlarla 12 Dev Adam’a maç boyunca destek verdi.

Beşiktaş Belediyesi’nin kurduğu dev ekranda maçı birlikte izlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen vatandaşlar, aynı heyecanı hep birlikte paylaşmanın çok özel olduğunu ifade etti. A Milli Basketbol Takımımız, ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen Almanya’ya 88-83 mağlup olarak EuroBasket’te ikinci sırayı elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 12 Dev Adam ise sergilediği mücadeleyle tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.