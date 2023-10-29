Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: '29 Ekim 100. Yıl Parkımız Cumhuriyet çocuklarına armağan olsun'

Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılına itafen özel olarak hazırladığı 29 Ekim 100.Yıl Parkı coşkulu bir törenle açıldı.

Cumhuriyet ruhuna yakışır işler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ne şanslıyız ki Mustafa Kemalimiz var. Ne şanslıyız ki Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimizin değerleri ve bir asırlık kazanımları bugünümüze ve geleceğimize ışık tutuyor. Bizler de Beylikdüzü’nde buraya da park yapılamaz denen her yere park yaptık, yapıyoruz. 29 Ekim 100.Yıl Parkımız Cumhuriyet Çocuklarına armağan olsun” diye konuştu.

Daha yeşil bir Beylikdüzü için 2019 yılından bu yana ilçeye 73 park ve 860 bin metrekare yeşil alan kazandıran Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılına itafen hazırladığı 29 Ekim 100.Yıl Parkı coşkulu bir törenle açıldı. Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen törenin ardından parka günün anlam ve önemine uygun olarak 100 yetişkin ağaç dikildi.

“İzmir Marşı’nı dinlemek eğlence değildir”

Açılış konuşmasında Cumhuriyet ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Ne şanslıyız ki Mustafa Kemalimiz var. Ne şanslıyız ki Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimizin değerleri ve bir asırlık kazanımları bugünümüze ve geleceğimize ışık tutuyor. Bizler de Beylikdüzü’nde buraya da park yapılamaz denen her yere park yaptık, yapıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet kutlamalarının ertelenmesini de eleştiren Başkan Çalık, “Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak, İzmir Marşı’nı dinlemek eğlence değildir. İzmir Marşı’nda kan var, acı var, bu güzel milletin mücadelesi var. Eğlence bahanesiyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yapmamak, vatana ihanet ile eşdeğerdir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler Atatürk’ün vizyonundan ilham alıyor, cumhuriyetin değerlerinden asla vazgeçmiyoruz. 29 Ekim 100.Yıl Parkımız Cumhuriyet Çocuklarına armağan olsun” diye konuştu.

“Parkın içi de çok anlamlı”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Bundan yıllar sonra çocuklar bu parka geldiğinde hem Cumhuriyet’in 100. yılını anacaklar hem o ağaçların gölgesinde serinleyecekler. Parkın içi de çok anlamlı. Zeytin ağaçları var, zeytin barışın simgesi. Çınar ağacı bağımsızlığın simgesi. Cumhuriyetimizin köklerinin ne kadar sağlam olduğunun simgesi. Bu anlamıyla ben başkanımız Mehmet Murat Çalık’a ve onun çalışma arkadaşlarına Cumhuriyet’imizin 100. yılında ülkemize böyle anlamlı bir parkı kazandırdığı için yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tüm protokol ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 100. yılı anısına dikilen 100 yetişkin ağacın ilk toprağını atarak can suyunu verdi.