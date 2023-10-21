Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Atatürk Türkiye’nin rotasını barış olarak çizdi

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 2. Birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda İsrail’in Gazze’ye yönelik yaptığı saldırılar CHP, AK Parti ve MHP tarafından ortak bildiri ile kınanırken Başkan Çalık, “Gazze’de yaşanan insanlık dramı savaşın dehşetini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 100.yaşına giren ülkemizi kuranlar, barışın kıymetini savaşta öğrendiler. Bu nedenledir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk “yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek Türkiye’nin rotasını barış olarak çizdi” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 2. Birleşimi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıdaki konuşmasına Ekim ayında şehit olan askerleri anarak başlayan Başkan Çalık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı ve aynı acıların tekrar yaşanmamasını diledi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından CHP Meclis Üyesi Aytekin Duriç mecliste grubu bulunan partiler adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu. Bildiride, “Beylikdüzü Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partiler olarak insanlığın ortak vicdanını yaralayan bu saldırganlığa karşı bir arada ve kararlı olduğumuzu bildiriyoruz” denildi. Bildiri metninin okunmasının ardından CHP, AK Parti ve MHP grup başkanları konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

Çalık: Gazze’de yaşanan insanlık dramı savaşın dehşetini bir kez daha gösterdi

Tarihin en trajik savaşlarından birine şahitlik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gazze’de yaşanan insanlık dramı savaşın dehşetini bir kez daha gösterdi. Hastane, sivil, çocuk ve kadın ayırmadan insan öldürenler, sadece oradaki çocukların canına değil, insanlığın ortak iyiliğine ve medeniyetimize de kast ettiler. Bu yıl 100.yaşına giren ülkemizi kuranlar, barışın kıymetini savaşta öğrendiler. Savaşın karanlığını Trablusgarp’ta, Balkanlarda, 1. Dünya Savaşında, Çanakkale’de ve tüm cephelerde bizzat yaşadılar. Bu nedenledir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk “yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek Türkiye’nin rotasını barış olarak çizdi. Bizler 29 Ekim’de hep birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Çalık: Beylikdüzü’nde ekonomik bir zafer olması için elimizden geleni yaptık

Konuşmasının devamında barışta ısrar edebilmek için güçlü ve bağımsız olmak gerektiğini belirten Başkan Çalık, “Bunun formülünü de yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Siyasal, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz’ diyerek verdi. Çalışarak milletçe ekonomik zaferlere imza atmalıyız. Devleti, kamu kurumlarını yönetenler için ise ekonomik zaferler, vatandaşın vergisini en iyi şekilde harcamaktır. Yaptığımız harcamalar ile vatandaşımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kaynaklarımızı düzgün kullanmalıyız. Bu seneki Belediye Bütçemizin de Beylikdüzü için ekonomik bir zafer olması için elimizden geleni yaptık. Ülkemizin güçlenmesi, vatandaşımızın güveninin artması, refahı ve huzuru adil bölüştürmek için titizlikle çalıştık” şeklinde konuştu.

Çalık: Devletin bir kuruşunu heba etmeden hizmet üretmeye gayret ediyoruz

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda, 2024 yılı belediye bütçesi 3 milyar 335 milyon TL olarak belirlendi. Oy çokluğuyla kabul edilen Beylikdüzü Belediyesi 2024 yılı mali bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Biz, bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte bu devletin bir kuruşunu heba etmeden hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Bizim için aslolan şey vatandaşa hizmet ve personelin hak ettiği maaşı anında almasıdır. Benim için önemli olan geçmişten gelen borçların birikmediği bir belediye yönetimidir. Maaşlar, özlük hakları gecikmeden alın teri döken arkadaşlara emeklerinin karşılığı olarak teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.

2024 yılı mali bütçesi meclise sunuldu

2024 yılı mali bütçesi ve performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Zeynel Abidin Yener, müdürlük bütçelerini de ayrıntılı şekilde meclisle paylaştı. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Gazi Kaya ise “Belediyenin hizmetleri kesintisiz olarak ilerliyorsa burada denk bütçenin ve düzenli ödemelerin büyük bir payı var. Halkçı belediyecilik uygulamalarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. CHP’li belediyeler olarak maalesef sosyal devlet olgusunun eksikliği sebebiyle merkezi hükümetin yapması gereken birçok faaliyeti yapmak zorunda kaldık. Keşke her şey tam olsa da bazı müdürlüklerimizle övünmek yerine bunları hiç kurmamış olsaydık” dedi.