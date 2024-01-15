Beylikdüzü Belediyesi 2023 yılında da 7/24 sahadaydı

Beylikdüzü'nde ilçe genelinde yıl boyunca bir yandan kentin altyapısını ve yollarını güçlendiren Beylikdüzü Belediyesi, diğer yandan da üst yapı, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını yürüttü.

Beylikdüzü Belediyesi 2023 yılında da altyapı, üstyapı, yeşil alam ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İlçeye yeni proje ve tesislerin kazandırılmasında önemli rol oynayan Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda yeni yolların yapımı ile birlikte; altyapı ve üstyapı çalışmaları, ihtiyaç duyulan yolların aydınlatılması, mevcuttaki yolların bakım ve onarımı, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi gibi çalışmalara imza atıldı. 2023 yılında toplam 3 bin 728 ton asfalt kaplama, 15 bin 852 ton asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde 30 bin 77 metrekare tretuvar yapımının yanı sıra 9 bin 108 metrekare tretuvar tamirat çalışması yürütüldü. Kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği desteklere de yıl boyunca devam eden belediye ekipleri okul, sağlık tesisi ve ibadethanelere; ıslak hacim yenilenmesi, iç-dış cephe boyası, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratı gibi alanlarda destek sağlandı.

Beylikdüzü’ne son bir yılda 7 yeni park

Beylikdüzü’nde yeşil alanları artırmak için gece gündüz demeden çalışan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 2023 yılında ilçeye yaklaşık 51 bin 575 m² yeni yeşil alan kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 4 milyon 336 bin 634 m²’ye taşıdı. Beylikdüzü’nde son bir yıl içerisinde 7 yeni park yapılırken, 2019 yılından bu yana ilçe halkının kullanımına açılan park sayısı 74’e çıktı. Aynı zamanda, yeni çocuk oyun grupları ve spor alanları oluşturan ekipler bir taraftan da çim biçimi, yabani ot temizliği, ağaç budama ve ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürüttü.