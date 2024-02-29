Beylikdüzü Belediyesi'nden can dostlarımız için örnek çalışma

Beylikdüzü Belediyesi, toplumda öncülük etmek ve farkındalık oluşturmak için ilçe sınırları içinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirmek için çalışmaları online ortama taşıdı.

Belediye’nin https://www.beylikduzu.istanbul/ adresine giren vatandaşlar sahiplenmeyi bekleyen can dostlarımıza ulaşabilecek. Can dostlarımızın sahiplenilmesi için Beylikdüzü Aklı’yla harekete geçildiğini ifade eden Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan “Bu konuda toplumda öncülük etmeyi ve, farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Sitemizdeki bir dostumuzu sahiplenmeye karar veren ailemiz başvuru formunu doldurduktan sonra süreci başlatmış oluyor. Sahiplendirme sonrası bakım ipuçları ve öneriler de paylaşılarak hayvan sahiplenenlerin doğru şekilde bakım yapmalarına da destek oluyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirmek için yeni bir çalışma yaparak işlemleri online ortama taşıdı. Bilgi İşlem ve Veteriner İşleri Müdürlüğüyle ortak yürütülen çalışma sonucu bir web sayfası oluşturuldu. https://www.beylikduzu.istanbul/ adresine giren vatandaşlar ana sayfada bulunan “Yuvam Olur Musun” linkini tıklayarak ya da https://yuvamolurmusun.beylikduzu.istanbul/ adresine girerek sahiplenmeyi bekleyen can dostlarımıza ulaşabilecek. Bu web sitesi ile hayvan sahiplenmeyi düşünenler, Belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilite Merkezi’nde bulunan kedi ve köpeklerin profillerini inceleyebiliyor. Can dostlarımızın fotoğraflar ve hikayelerinin yer aldığı sayfada ayrıca sokak hayvanlarıyla ilgili bilinçlendirme ve eğitici içerikler de yer alıyor.

“Toplumda öncülük etmek, farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz”

Can dostlarımızın sahiplenilmesi için Beylikdüzü Aklı’yla harekete geçildiğini ifade eden Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan, “Bu web sayfası ile can dostlarımızın potansiyel aileleri için bir ön bilgi sunmuş oluyoruz. Biz ayrıca bu konuda toplumda öncülük etmeyi ve, farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Sitemizdeki bir dostumuzu sahiplenmeye karar veren ailemiz başvuru formunu doldurduktan sonra süreci başlatmış oluyor. Sahiplendirme sonrası bakım ipuçları ve öneriler de paylaşılarak hayvan sahiplenenlerin doğru şekilde bakım yapmalarına da destek oluyoruz” diye konuştu.