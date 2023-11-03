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Beylikdüzü Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği

Beylikdüzü Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği
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Beylikdüzü Belediyesi ilçede yaşayan öğrencilere eğitim desteğinde bulunmaya devam ediyor. Sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 2 bin öğrenciye Belediye tarafından; okul çantası, spor ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal inceleme sonucu belirlenen yaklaşık 2 bin öğrenciye, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta setleri ve spor ayakkabılar hediye edildi. 

  “ Öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyoruz”

 Beylikdüzü’nde öğrencilere ve çocuklara yönelik olarak yapılan desteklerin süreceğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Sosyal inceleme neticesinde belirlenen aileler, Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan müdürlük binamıza gelerek okul malzemelerini teslim alıyorlar. Sosyal incelemesi yapılmış ve uygunluğu tespit edilmiş ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 2 bin çocuğa ayakkabı çanta ve kırtasiye ürünleri desteğinde bulunduk ve desteğimiz devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocukların eksiklerini tamamlaması için imkanlar dahilinde, ailelere ve öğrencilere her zaman desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.  

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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