Beylikdüzü Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireyler için hayata geçirilen Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Güz dönemi boyunca çeşitli eğitim programlarına katılan özel çocuklar ve aileleri için düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler karne etkinliğinde bir araya geldi. Gürpınar Mahallesi’ndeki Merkezde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Etkinlik sonunda karneleriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler heyecalarını doyasıya yaşarken, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere ise karneleri protokol tarafından takdim edildi.

“Biz birlikte çok güzel bir aileyiz”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Gülnur Erdem, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilere başarı belgesi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yedi yıldır hizmet verdiğimiz engelsiz yaşam ailesi olarak sizlerle büyüyerek çoğaldık. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Biz birlikte çok güzel bir aileyiz, öyle olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Belediye meclis üyesi Handan Öztürk ise “Bir dönem boyunca burada emek verdiniz ve birçok etkinlik düzenlediniz. Çok güzel paylaşımlarınız oldu ve çok büyük bir aile olduk. Beylikdüzü’nün bu büyük ailesinin en güzel parçası sizlersiziniz. Bu dönemde aldığınız başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.