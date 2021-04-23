Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101.yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sebebiyle düzenlenen mobil kortej ve mobil bando ile gerçekleşen kutlamalara vatandaşlar da evlerinin cam ve balkonlarından eşlik etti. Beylikdüzü’nde çocukların aydınlık geleceği için çalışmaya canla başla devam edeceğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz, egemenliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatırımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101.yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, Beylikdüzü Belediye TV de gerçekleşen 23 Nisan Özel Yayını ile devam etti. Tiyatro oyuncusu Yalçın Dümer ve Alayça Öztürk Gidişoğlu, tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, tarihçi yazar Dr. Çiğdem Bayraktar Ör ve eğitimci İlhan Gülek’in konuk olduğu yayın Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN YENİ PARKININ ADI “23 NİSAN” OLDU

Etkinlikler kapsamında ayrıca, açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilen, 23 yeni parktan birinin de ismi belli oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belirlenen kriterler doğrultusunda Beylikdüzü’nün çocukları tarafından belirlenen parkın adını “23 Nisan Parkı” olarak açıkladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde parka isim veren çocuklar olan Kartal Doruk Erhan, Miran Orhan ve Hazel Özdemir ile bir araya gelen Başkan Çalık çocuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerde kutlanan 23 Nisan coşkusu Başkan Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın katılımıyla gerçekleşen mobil kortej ile devam etti. Mobil bando ekibinin de eşlik ettiği, 4 saat süren kortej Beylikdüzü’nün 10 mahallesinde vatandaşlar tarafından heyecan ve mutlulukla karşılandı. Evlerinin cam ve balkonlarından korteje eşlik eden vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Çalık, “İnşallah pandemi koşulları ortadan kalktıktan sonra komşularımızla çok daha coşkuyla bu bayramları kutlayacağız. Biz, egemenliğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar yaşatmanın, çocuklarımıza yapılan yatırımlardan geçtiğini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Ata’mızın dediği gibi, sağlıklı ve bilgili yetiştirilemeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. İşte bu yüzden Beylikdüzü’nde çocuklarımızın aydınlık geleceği için yaptıklarımıza bakıp umutlu olmak için sebebimiz çok diyor, canla başla çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.