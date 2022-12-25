Beylikdüzü’nde afet bilinci güçleniyor

Beylikdüzü Belediyesi, afet bilincini artırmak amacıyla Beylikdüzü Afet Gönüllülüğü Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Etkinlikte konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Afetlere dair tüm süreçleri sağlıklı yürütebilmek için toplumun tüm kesimlerine ihtiyacımız olacaktır. Onun için Beylikdüzü’nde yaşayan her vatandaşımızın Beylikdüzü Afet Gönüllüsü olmasını istiyoruz” dedi. Etkinlik kapsamında ayrıca, başta deprem olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetler ve konunun uzmanları ile yapılan röportajların yer aldığı “Derin Uğultu” belgesel filminin de gösterimi yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle Afet Gönüllülüğü Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Afet gönüllüğü bilincini artırmak amacıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Sami Teymurtaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Pınar Ertuğrul, “Derin Uğultu” belgeselinin yönetmeni Ozan Turgut, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin “Korku değil gerçek. Önlem al hayatta kal” temasıyla hazırladığı, “Derin Uğultu” belgesel filminin de gösterimi yapıldı. Başta deprem olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetler ve konunun uzmanları ile yapılan röportajların yer aldığı belgeselde, afetlerden en az hasarla çıkmak için alınacak önlemler anlatıldı.

Esmer: Vakit geçirmeden tüm hazırlıkları yapmak gerekiyor

Konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi’nin olası afetlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaşan Mehmet Esmer, “Son 100 yılda ülkemizde gerçekleşen depremlerde; yaklaşık 100 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ne yazık ki tedbirsizlik, ihmal ve suistimal sebebiyle binlerce insanımızı kaybettik. Zamanı belli olmamakla beraber deprem gerçeğinden kaçmak olanaksızdır. Bu nedenle vakit geçirmeden tüm hazırlıkları yapmak gerekiyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz hazırlık çalışmalarımıza Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık ile kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizi afetlere hazırlamak amacıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak ile Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Beylikdüzü afet toplanma alanlarını belirledik bu alanlarda görev yapacak personel görevlendirmelerini yaptık. Olası afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzemelerin yer aldığı afet konteynırlarımızın içindeki malzemeleri tamamladık, bakımlarını periyodik olarak takip ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planlarımızı hazırladık. Tüm bu hizmet ve çalışmaların yanı sıra afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarımızı ivedi bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Belediye bünyesinde “Nefes Arama ve Kurtarma” ekibini kurduk” ifadelerini kullandı.

“Her vatandaşımızın Beylikdüzü Afet Gönüllüsü olmasını istiyoruz”

Afet gönüllüğünün de önemine dikkat çeken Esmer, “Afetlerde görev alacak kamu görevlilerinin bir kısmının da afetzede olabileceği ve göreve gelemeyeceği düşünüldüğünde gerçekleştirilecek çalışmalara eğitim almış bilgili, bilinçli ve sorumluluk sahibi gönüllülerin katılım göstermesi ve destek vermesi gerekecektir. Tüm süreçleri sağlıklı yürütebilmek için toplumun tüm kesimlerine yani sizlere ihtiyacımız olacaktır. Onun için bu salonda bulunan ve Beylikdüzü’nde yaşayan her vatandaşımızın Beylikdüzü Afet Gönüllüsü olmasını istiyoruz” dedi.

“Her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorundayız”

Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Pınar Ertuğrul yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ilim, fen, ihtisas ve sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorundayız. Ülkemizin ve özellikle İstanbul’un en önemli sorunu olan deprem konusunda da duyarlılığımız bu yüzden.” ifadelerini kullandı.

Teymurtaş: Deprem yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidilmesi zorunludur

Afet yönetiminin önemine dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Sami Teymurtaş ise “Türkiye pek çok afet türünün sıklıkla yaşandığı bir ülke. Afet yönetimi, devletin büyük sorumluluk sahibi olduğu ancak tek başına yürütemeyeceği bir süreçtir. Sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların katılımları ve bilinçlenmeleri önem taşımaktadır. Ülkemizde deprem yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidilmesi zorunludur. Tüm toplumu kapsayacak, çağdaş, güçlü ve etkin bir afet yönetim sisteminin bir an önce oluşturulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.