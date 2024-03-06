Beylikdüzü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Beylikdüzü Belediyesi, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ilçeye kazandırdı.

Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’ne birbirinden güzel değerler kazandırdık, tam 252 proje yaptık ama açılışını gerçekleştirdiğimiz Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi benim için, Beylikdüzü için çok özel ve çok kıymetli. Bu merkez sadece bir binadan ibaret değil, aynı zamanda engelli bireylerimiz için yepyeni bir dünya, nefes, umut ve sevgi dolu bir ortam olacak” ifadelerine yer verdi.

Dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ilçeye kazandırdı. Gürpınar Mahallesi’nde bulunan ve tamamen erişilebilir olması yönüyle engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan merkezin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Eski İstanbul milletvekilleri Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi ile Saadet Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Reşat Yılmaz’ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı merkezin içerisinde; mutfak atölyesi, bilişim atölyesi, spor salonu, bilgisayar salonu, tematik bahçe ve etkinlik alanı yer alıyor. Bin 800 metrekare büyüklüğe sahip merkezde ayrıca; mutfak, spor, takı tasarım, ahşap, geri dönüşüm, dekoratif el sanatları, bahçecilik ve meyve yetiştiriciliği, ritim, resim, drama ve halk oyunları atölyelerinde öğrenciler kendilerini farklı alanlarda geliştirme imkânı buluyor. Ayrıca merkezde, özel eğitim gerektiren bireylere konuşma terapisi hizmeti, psikolog hizmeti ve sosyolog hizmeti de sağlanıyor.

Çalık: Eşitlikten bahsediyorsak sosyal belediyecilik yapmak zorundayız

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açılışta yaptığı konuşmada, çok kıymetli bir merkezi daha Beylikdüzü’ne kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Beylikdüzü’ne birbirinden güzel değerler kazandırdık, tam 252 proje yaptık ama bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez benim için, Beylikdüzü için çok özel ve çok kıymetli. Eşitlikten bahsediyorsak sosyal belediyecilik yapmak zorundayız. Bunu görev olarak görmek zorundayız. Ben 5 yıldır bu kentte yaşamı, yaşamın güzelliklerini savundum. Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi işte bu savunma hattının merkezinde yer alacak ve kalelerimizden biri olacak. Bu kentin özel çocuklarını ve onların çok kıymetli ailelerini savunduğumuz aşılmaz bir kale olacak. Yani burası merkez diye yazılır, kale diye okunur. Bu merkez sadece bir binadan ibaret değil, aynı zamanda engelli bireylerimiz için yepyeni bir dünya, nefes, umut, sevgi dolu bir ortam olacak. Emin olun bu merkez, bu kentte değiştireceğimiz iklimin önemli bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

Esen: Beylikdüzü şanslı bir ilçe

CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen ise Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin İstanbul ve Beylikdüzü’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Beylikdüzü şanslı bir ilçe ve gerçekten böyle bir vizyona sahip bir belediye başkanıyla yönetiliyor. Beş yılda iki yüzü aşkın projeyi hayata geçirmek herkesin harcı değil. Bu anlamda kendisini kutluyoruz ve bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar diliyoruz. Beylikdüzü kararını vermiş ve tam yol ileri diyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise gönderdiği mesajda Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışı dolaylısıyla bir araya gelen tüm yurttaşlara selam ve saygılarını ilettiler.