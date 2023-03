Beylikdüzü’nde Koordinasyon İşleri Müdürlüğü kuruluyor

Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 2.birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Başkan Çalık, Belediye’nin afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılacak çalışmalarını kapsamlı bir sunumla kamuoyuyla paylaştı.

Dirençli bir kent oluşturulması için gerekli tüm çalışmaların hızlıca yapılacağının altını çizen Çalık, “Doğa olaylarının bir afete dönüşmemesi için risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlayacak Koordinasyon İşleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Bu müdürlüğün tek görevi kentimizin afetlere yönelik hazır olmasını, yani kentsel dayanıklılığı sağlamak” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda mart ayındaki önemli gün ve haftalara değinen Çalık, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına ise başsağlığı diledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleşen mecliste kadın meclis üyelerine çiçek takdim eden Başkan Çalık, “Umarım özgür ve güzel bir dünya inşa etmek için kadınlarla birlikte omuz omuza mücadele ederiz. Kadının hayatımızdaki yeri çok önemli ve tüm emekçi kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Mevcut yapı stoklarının incelenmesi süreçlerini hızlandırdık”

Toplantının devamında Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılacak çalışmalarını kapsamlı bir sunumla kamuoyuyla paylaştı. İlçede yapı stoklarının incelenme sürecini hızlandırdıklarını dile getiren Başkan Çalık, “Büyükşehir Belediyesi’nin 2000 yılı öncesi yapılara ilişkin başlattığı bir hızlı tarama çalışması var. Biz de bu işlemi ilçemizdeki yapılara uygulamak adına gerekli hazırlıkları tamamladık. Yapı stokuna ilişkin hızlı tarama işlemini hem belediyemiz kayıtlarındaki incelemelerimiz sonucu belirlediğimiz yapılara hem de vatandaşlardan gelen taleplere göre devam edeceğiz. Diğer yandan mevcut yapılarımızda taşıyıcı sisteme ilişkin kontrollerimiz de devam ediyor. Galeri, zincir market, banka ve düğün salonu gibi tüm ticari işletmeleri de bu incelemeye tâbi tutacağız” ifadelerini kullandı.

“Tüm olası risklere karşı risk haritalarımızı yeniliyoruz”

Kentteki tüm yapılaşma süreçlerinin gözden geçirilerek daha dirençli bir kent oluşturulması için gerekli tüm değişikliklerin hızlıca yapılacağının altını çizen Başkan Çalık, “Yapacağımız değişiklikle kentsel dönüşüm süreçlerini de kolaylaştıracak; yıllardır dönüşmeyi bekleyen eski yapıların bir an önce dönüşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış olacağız. Tüm olası risklere karşı risk haritalarımızı yeniliyoruz. Doğa olaylarının bir afete dönüşmemesi için risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlayacak Koordinasyon İşleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Bu müdürlüğün tek görevi kentimizin afetlere yönelik hazır olmasını, yani kentsel dayanıklılığı sağlamak” diye konuştu.

“Göreve ilk başladığımız günden bu yana afetler hep gündemimizde oldu”

Deprem gerçeğini dikkate alarak çalışmalarını şekillendirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde göreve ilk başladığımız günden bu yana afetler hep gündemimizde oldu. Beylikdüzü olarak biz her zaman öncü olduk. Geçtiğimiz yıl on bin metrekarenin üzerindeki yeşil alanlarda afet yönetim mekânlarına dair bir plan notu geliştirmiş ve emsal teşkil etmiştik. Pek çok kurum bu notu örnek almış ve imar planlarında afet merkezleri gündem olmuştu. Bu kentteki tüm yapılaşma süreçlerini gözden geçirerek daha dirençli bir kent oluşturmak için gerekli tüm değişiklikleri hızlıca yapacağız. Yapacağımız değişiklikle kentsel dönüşüm süreçlerini de kolaylaştıracak; yıllardır dönüşmeyi bekleyen eski yapıların bir an önce dönüşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış olacağız. Bunu daha önce Gürpınar’da yaptık, şimdi tüm ilçede dönüşümü sağlamak için devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm süreçlerinde halkımızın desteğine, uzlaşma katkısına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dirençli bir Beylikdüzü hedefimize adım adım ilerliyoruz”

Deprem başta olmak üzere olası diğer tüm afetlere karşı da ilçede hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Çalık, “Lojistik depolarımızın sayısını artırıyor ve bu depolarda yer alacak malzemenin doğru yere ve doğru zamanda ulaştırılması için yeni toplanma ve dağıtım sistemlerini şekillendiriyoruz. Ayrıca her 10 bin kişilik yerleşim alanında mutlaka bir depomuz olacak. Afet toplanma alanlarının sayısını mevcudun çok üstüne çıkarıyoruz ve bu alanları bitmek üzere olan risk haritalarındaki yapı stokunu ve nüfusu dikkate alarak yeniden organize ediyoruz. Öte yandan Acil Kurtarma Timlerimizin sayısını artırıyor ve ihtiyaç duydukları teknik ekipman sayısını da buna paralel şekilde güçlendiriyoruz. Afet sürecinde görev alacak teknik personelin ihtiyaç duyduğu ana hareket üsleri yaparak, enkazdan insanları kurtarma noktasında ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlarla donatılmış olan konteynırların tedarik sürecini de başlattık. İlçemizde ayrıca Mobil Afet Müdahale Konteynerlerimiz de olacak. Meclisten aldığımız yetki ile Arama Kurtarma Araçlarımızı ise en kısa sürede tedarik edeceğiz. Ayrıca yeni aldığımız seyyar bir mutfak aracının teslimatının da yakında yapılacağını belirtmek istiyorum. Beylikdüzü halkı için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerimiz ise tüm hızıyla devam ediyor. “Dirençli bir Beylikdüzü” hedefimizi vatandaşların da destekleyeceğine inancımız tam” dedi.