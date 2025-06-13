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  4. Binlerce Kişi Ferdi Zeyrek için Taziyelerini İletti: Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Binlerce Kişi Ferdi Zeyrek için Taziyelerini İletti: Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Binlerce Kişi Ferdi Zeyrek için Taziyelerini İletti: Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Geçirdiği talihsiz kaza sonucu vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam etti. Taziye kabulünün üçüncü gününde, Başkanımız Ferdi Zeyrek’in ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve belediye bürokratları vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Manisalılar, çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar taziye dileklerini iletmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları, konsoloslar, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fatih Sergi Salonu’nda Başkanımız Ferdi Zeyrek için taziye dileklerini iletti. Binlerce kişinin katıldığı taziye ziyareti sırasında Kur’an-ı Kerim okunurken Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da Ferdi Zeyrek için dua etti. Vatandaşlar, Başkan Zeyrek anısına hazırlanan taziye defterini de imzaladı.
 
Başkanımız Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretlerinin ardından Hatuniye Camii’nde bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Merhum Başkanımızın ruhu için mevlit okunup dualar edildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi.
 
İnsanlarla kurduğu bağ ve kısa sürede hayata geçirdiği hizmetlerle halkın sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’in Çatal Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığı da ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Başkanımız Ferdi Zeyrek için mezarı başında dualar okudu.

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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