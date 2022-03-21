Bodrum Belediyesi personeline promosyon müjdesi

Bodrum Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası Karya Şubesi arasında promosyon protokolü imzalandı. Promosyon kapsamında belediyenin 624 personeline 11 bin 50 lira maaş promosyonu ödenecek.

Bodrum Belediyesinin, kadrolu personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve kadrolu personele ödenecek 2022-2025 sürecini kapsayan promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihaleyi, en yüksek maaş promosyonu ödemeyi teklif eden Yapı Kredi Bankası Karya Şubesi kazandı.

Yapı Kredi Bankası Halikarnas Şube Müdürü Tijen Burnukara ile protokolü imzalayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadrolu personele yapılacak promosyon ödemesinin nisan ayı maaş ödemesiyle birlikte yapılacağını belirterek, “Personelimize hayırlı olsun. Yakın zamanda Personel A.Ş. ve Bodrum Belediye Gıda A.Ş. personellerimize de sevindirici haber vereceğiz” dedi.