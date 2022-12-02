Bodrum Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için var gücüyle çalışan Bodrum Belediyesi, yılın her günü engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Engelli vatandaşlarımızın her ihtiyacını ve taleplerini karşılamaya çalışan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2022 yılında da desteklerine devam etti.

Bodrum Belediyesi Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi’nde el sanatları eğitimleri devam ederken, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız için akülü tekerlekli araçlar temin edildi. Ayrıca bu araçlara sahip vatandaşlarda bulunan arızalı akülü tekerlekli araçlar da Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bakımı yapılıp tamir edilerek tekrar vatandaşlarımıza teslim edildi.

Yapılan başvurular neticesinde Bodrum yarımadasında yaklaşık 70 engelli bireyin yaşadığı haneye gıda yardımı yapılırken 30 engelli vatandaşa da barınma desteği sağlandı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu yıl boyunca engelli vatandaşların sağlık kuruluşlarına transferlerini gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk on ayında toplamda 1.320 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların sağlık kuruluşlarına yaklaşık 550 kez transfer işlemi yapıldı. Yatağa bağımlı engelli vatandaşlarımızdan ihtiyacı olanlara tıbbı malzeme desteğinde de bulunuldu.

13 adet yürüteç, 58 Adet manuel tekerlekli sandalye, 4 adet akülü tekerlekli sandalye, 60 adet diyabet taşıma çantası, şeker ölçüm cihazı sensörü, işitme cihazı parçaları gibi tıbbi malzeme ile özel yapım sandalye, ve Scooter tekerlekli sandalye temini sağlandı.

Yarımada genelinde akülü tekerlekli araç şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi bununla ilgili çalışmalarına da devam ediyor. Halihazırda Bodrum Merkez, Ortakent, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde toplam 4 adet akülü tekerlekli araç şarj istasyonları bulunurken, beşinci şarj istasyonu ise önümüzdeki günlerde Bodrum Devlet Hastanesi’ne kurulacak.