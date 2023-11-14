Bodrum Belediyesi'nden kaçak yapılaşma ile mücadele

Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak yapılaşma ile ilgili yasal işlemler kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını hassasiyetle uyguluyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Turgutreis Mahallesi'nde bir villanın kaçak eklentileri ile Akyarlar Mahallesi'nde bir site içerisinde bulunan kaçak yapının yıkım işlemleri tamamlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılarla ilgili alınan yıkım kararlarını, “Kaçak yapılaşmalarla mücadele kapsamında aldığımız yıkım kararları, hukuki süreçlere uygun bir şekilde titizlikle yerine getiriliyor. Yıkım sürecine gelene kadar ilgili yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ve mühürleme işlemleri yapılıyor. Ancak tüm uyarılara rağmen kaçak yapılaşmaya devam ediliyor. Belediye olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde ilgili tüm birimlerimizle kentimizin geleceği için sürdürdüğümüz mücadelemize devam edeceğiz.” diyerek değerlendirdi.