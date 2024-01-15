Bodrum Belediyesi'nden kadınlara yönelik danışmanlık hizmetleri

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınlara yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

İki klinik psikolog, bir uzman psikolojik danışman, bir avukat, sosyolog ve diyetisyen ile beş idari personelin görev yaptığı Kadın Danışma Merkezi, danışanlara sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Danışma merkezinde bulunan diyetisyen tarafından ihtiyaca yönelik beslenme programı hazırlanırken danışanların detaylı vücut analizi yapılıyor. Anne çocuk beslenmesi, kronik rahatsızlıklar, metabolizma hastalıkları, yeme bozuklukları konusunda da hizmet veriliyor. Danışma merkezinde ergen ve kadın danışanlara yönelik psikolojik danışmanlık, ebeveyn danışmanlığı, engelli yakınlarına psikolojik destek de sağlanıyor.

Kadın Danışma Merkezine gelen danışanlara 6284 Sayılı Kanun ve hakları konusunda bilgilendirme yapılıp konu ile ilgili broşür ve el kitapçıkları veriliyor. Danışanların kendisi veya başkasının şiddete uğrama durumunda kullanılabilmesi için KADES telefon uygulaması indirilip kayıt oluşturulmasına yardımcı olunuyor.

Vatandaşlar, 444 31 63’ten Kadın Danışma Merkezi çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

“Eşit ve şiddetsiz bir Bodrum için çalışacağız”

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir yerel yönetim anlayışıyla tüm belediye kaynaklarını harekete geçirdik. İmzaladığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın olmazsa olmazlarından Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırladık. Kadın Danışma Merkezini, Acil Yardım Hattını, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk. Toplumsal Eşitlik Bürosu’nu oluşturduk ve en son Kadın Konuk Evi’ni açtık. Tek bir kişiyi bile geride bırakmadan herkes için yaşanası bir Bodrum’u birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Katılımcılığı tüm aşamalarda benimseyerek güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz kentimizi yaratmak için bundan sonra da kadınlarla birlikte çalışmaya hazırım. Büyük bir mutlulukla diyorum ki Bodrum Belediye Başkanı olarak kadınların verdiği mücadelenin ve eşitlik politikalarının tarafında yer almaya devam edeceğim. Eşit ve şiddetsiz bir Bodrum yaratmak hep birlikte çalışacağız.” dedi.