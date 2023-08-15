Bodrum kadınları güçleniyor, Bodrum güçleniyor

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Bodrum Turgutreis’te 2013 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Begonvil Kadın Kooperatifini ziyaret etti

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Yılmaz ve ekibi, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde faaliyet gösteren Begonvil Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Begonvil Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Funda Pekdemir Akçalı, faaliyetlerinden bahsederek yapmış oldukları çalışmaları dokuma atölyesinde gösterdi.

Ziyarette kadın emeğinin değerlendirilmesi üzerine neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunulurken Begonvil Kadın Kooperatifinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması görüşüldü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yılmaz, kadın kooperatiflerine verdiği önemden bahsederek kadın kooperatiflerinin sayısının ve niteliğinin çoğaltılmasına yönelik çeşitli çalışmaların gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.

Kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlikler ve sürdürülebilir ekonomik güçlenme, toplantının en önemli çıktısı oldu.