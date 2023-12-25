Bodrum Mandalin Festivali Buruk Geçti

Mandalin Haftası kapsamında düzenlenen Bodrum Mandalin Festivalinde, hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler anıldı, konser ve yarışmalar iptal edildi.

24 Aralık Pazar günü Bitez Köy Meydanında gerçekleşen festival, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleri Bitez Mahalle Muhtarlığının organizasyonu ile düzenlendi.

Festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, meclis üyeleri, kurum müdürleri, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, mandalin üreticileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Müzik Yayını Yapılmadı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarında, Pençe-Kilit Harekâtında şehit olan 12 Mehmetçik anıldı. Festivaldeki konser, yarışma ve halk oyunları iptal edilerek sadece stantlar açıldı.

Festivalde Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, Bodrum Yadigarından Erman Aras ile BİTAV Başkanı Mustafa Menkü, Bodrumlu İbrahim Çömez mandalin üzerine söyleşi gerçekleştirerek Bodrum’un özgün değeri ile ilgili detaylar paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehitlerimizi anarak başladığı konuşmasında Bodrum mandalininin önemine değinerek şunları söyledi:

“2 gündür yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü ve yaraladı. Öncelikle kutsal vatan topraklarını savunmasında kanlarını, hayatlarını feda eden silah arkadaşlarıma, Mehmetçiklere hepinizin huzurunda Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Mandalin bir kültürdür bu da kültürel bir etkinliktir. Mandalinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz. Etkinliğe emek veren, Bodrum Mandalininin yaşatılması için çaba gösteren herkese teşekkür ederim”

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise iki gündür yüreklerini yakan şehitler dolayısıyla üzüntü duyduklarını söylerken tüm şehitleri rahmetle andı. Kaymakam Çit, “Terör bizi üzemeyecek biz terörün belini kıracağız.

Yöresel ürünlere sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz” dedi.