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Bosphorun 10k koşusu Beşiktaş’ta spor ve eğlenceyi bir araya getirdi

Bosphorun 10k koşusu Beşiktaş’ta spor ve eğlenceyi bir araya getirdi
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun 10K koşusu Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyanın en özel ve prestijli destinasyonlarından birinde gerçekleşen koşuda sporcular Beşiktaş Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı- Bebek (U Turn) – Ortaköy (U Turn) parkurunda birincilik için mücadele etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun 10K koşusu Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyanın en özel ve prestijli destinasyonlarından birinde gerçekleşen koşuda sporcular Beşiktaş Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı- Bebek (U Turn) – Ortaköy (U Turn) parkurunda birincilik için mücadele etti.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun 10K Koşusu İstanbul’un en özel destinasyonlarından birinde sporseverleri buluşturdu. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde rekabetin tadını çıkardı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Bosphorun 10K ve Spor Festivali’nde birbirinden renkli spor etkinlikleri de gerçekleşti.

Koşunun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, etkinlik boyunca Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı renkli görüntülere sahne oldu. Dilay Yıldızhan, Genel Klasman Kadınlar Kategorisi’nde koşuyu birinci olarak tamamlarken Damla Çelik ikinci, Özge Çolak da üçüncü oldu. Genel Klasman Erkekler Kategorisi’nde ise milli sporcu Abdullah Tuğluk birinci olurken, Halil Yaşın ikinci, Doga Nalbantoglu ise üçüncü oldu.

Genel Klasman Kadınlar Kategorisi’nde koşuyu birinci olarak tamamlayan Dilay Yıldızhan duygularını şu şekilde ifade etti: “Birinci olduğum için çok mutluyum zaten antrenörümle çok çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık diyelim. Çok mutluyum birinci olduğum için.”

Genel Klasman Erkekler Kategorisi’nde birinci olan Abdullah Tuğluk ise “Milli sporcuyum. 3000 metre engelli branşında koşuyorum. Mutluyum, organizasyon güzel, hava güzel, parkur güzel. Bize sadece koşmak kaldı. Ben de koştum, birinci oldum. Birincilikle taçlandırdığım için mutlu oldum.” dedi.

Bosphorun 10K Koşusu, hem sporseverlerden hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü ve Beşiktaş’ı bir kez daha sporun merkezi haline getirdi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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