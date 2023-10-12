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Bosphorun 10K Parkuru 15 Ekim’de Beşiktaş’ta koşulacak

Bosphorun 10K Parkuru 15 Ekim’de Beşiktaş’ta koşulacak
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Bosphorun 10K ve Spor Festivali Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasında bu yıl 15 Ekim’de gerçekleşecek. Dünyanın en önemli parkurlarından biri olan Bosphorun 10K’da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koşacak.

İstanbul’un en keyifli rotalarından birine sahip Bosphorun 10K ve Spor Festivali 14- 15 Ekim’de Beşiktaş’ta düzenlenecek. Birbirinden renkli spor etkinliklerinin gerçekleştirileceği festival, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Nike ve Ford Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşecek. 14 Ekim’de Bosphorun 10K öncesi refleks, drift bike, trambolin, langırt etkinlikleri ve grafiti workshopları Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda saat 12.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.

15 Ekim Pazar günü ise saat 08.00’de Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı önünden başlayacak olan 10K koşusu Kuruçeşme - Bebek -  Çırağan Sarayı hattında devam edecek.

Çipli takip sisteminin kullanılacağı yarışta, güzergah araç trafiğine kapalı olacak.

Bosphorun 10K ve Spor Festivali hakkında detaylı bilgiye https://besiktas.bel.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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