Erdoğan'dan Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı: İsrail'e Gazze tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu ve heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye-Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde Romanya'ya yaptıkları ziyaretlerin faydalı olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde 2011 yılında Romanya ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." diye konuştu.

Görüşmelerde, ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve ticari bağlar, ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı, hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları 3. ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır."

"ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARI ÜZERİNDE DURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede enerji alanında işbirliğini artırmanın yolları üzerinde durduklarını aktardı.

Savunma sanayisi ve askeri alandaki işbirliğinin Romanya'yla ilişkilerin önemli sacayaklarından birini oluşturduğuna değinen Erdoğan, hem bu alanda hem savunma sanayisi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.



Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO'nun çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, "4 adet F16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya'yla birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını aktaran Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." dedi.

Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"ULUSLARARASI CAMİANIN SORUMLULUKLARI ORTADADIR"

Ciolacu ile bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliğinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.

Görüşmelerimizde Ukrayna'da 3. yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya devam ediyor.

NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Konsey toplantısında alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bundan sonraki toplantının Bürkeş'te gerçekleştirileceğini söyledi.