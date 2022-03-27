Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel’e Beşiktaş’ta Anma Konseri Düzenlendi

Büyük Halk Ozanı Âşık Veysel, 26 Mart Cumartesi günü Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen “O Karanlıkta Bir Işık” adlı konser etkinliği ile anıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği konserde, Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Cengiz Özkan ve genç kuşağın önemli kadın halk müziği sanatçılarından Özge Çam, Aşık Veysel’in ölümsüz eserlerini seslendirdi. Gecenin sürprizi ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı unutulmaz eserini bağlamayl

Beşiktaş Belediyesi, 21 Mart 1973 tarihinde aramızdan ayrılan Büyük Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun ölüm yıl dönümü kapsamında Beşiktaş’ta anma konseri düzenledi. Türk Halk Müziği’nin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan ve genç kuşağın önemli kadın halk müziği sanatçılarından Özge Çam Doğan anma programı çerçevesinde Akatlar Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Sunumunu ve moderatörlüğünü Başak İkiz’in yaptığı etkinlikte Âşık Veysel’in engin dünya görüşü ve aynı zamanda bilgece yaşamından kesitler anlatıldı. İlginin yoğun olduğu konserde dinleyenler türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konserin sonunda bağlama çalarak sürpriz yapan Başkan Akpolat tüm dinleyenlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü seslendirdi ve salondan büyük alkış aldı.

Anma programına katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sahnede herkesi selamladı ve böyle anlamlı bir gecede Türk Halk Müziği’nin değerli isimlerini Akatlar Kültür Merkezi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dün Aşık Mahzuni Şerif’i bugün de Aşık Veysel’i bu sahnede andık. Aşık Veysel’le ilgili söylenmesi gerekenleri Cengiz Özkan, Özge Çam ve Başak İkiz söylediler. 13.yüzyılda Anadolu aydınlanmasını Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ah-î Evran gerçekleştirdi. Bu yıl UNESCO tarafından onların yılı olarak tescillendi. 2023 yılı da umarım Aşık Veysel yılı olarak tescillenecek. Cengiz Özkan Hocamız bizim için çok özel bir sanatçı. Her zaman yanımızda bize yoldaşlık yapan bir isim. Bu gecede bizi yalnız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Başkan Akpolat konser sonrası Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketleri sanatçılara takdim etti.