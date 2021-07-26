Büyükşehir’e hala devredilmedi: 750 milyon dolarlık çürüyen Ankapark’ta hırsızlık vakaları bitmiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımı 750 milyon dolara mâl olan ve 2020 yılı Mayıs ayında mahkemenin bilirkişi raporunda elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit edilen Ankapark’ı devralmak için hukuki mücadelesini sürdürürken, parktaki hırsızlık vakaları da devam ediyor.

Anfa Güvenlik ekipleri, 15 Temmuz, 18 Temmuz ve 19 Temmuz tarihlerinde parktaki kabloların çalınma maksadıyla park dışı bir alanda istiflendiğini ortaya çıkardı. Kablolar ekipter tarafından tutanakla işletmeciye teslim edildi. Parkın ABB tarafından sözleşme feshi ve tahliye işlemi 50 bin lira teminatla durdurulmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi sürerken, parktaki zarar her geçen gün artmaya devam ediyor. 750 milyon dolar harcanarak yapılan ve geçtiğimiz yıl mahkeme bilirkişi heyetinin elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit ettiği parkta en son Anfa Güvenlik ekipleri, 15 Temmuz, 18 Temmuz ve 19 Temmuz tarihlerinde parktaki kabloların çalınma maksadıyla park dışı bir alanda istiflendiğini ortaya çıkardı. Kablolar ekipler tarafından tutanakla işletmeciye teslim edildi. Kabloları istifleyen kişilere ise ulaşılamadı.

Parkın içinde görev yapamayan Anfa Güvenlik ekipleri, hırsızlık girişimlerinin ardından park çevresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarda yaya ve motosikletli devriye sayısını artırdı.

BÜYÜKŞEHİR’İN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği 50 bin lira teminatla tedbir kararı sonucu durdurulmuş ve bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itiraz reddedilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Mayıs ayında, daha fazla kamu zararına sebebiyet verilmemesi adına bu kez “mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde” Ankapark’ın teslim edilmesini talep etti. Bu talep hakkında 13 Eylül 2021 tarihinde mahkeme karar verecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını, teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının her geçen gün milyonlarca lira artarak parkın değerinin bile önüne geçebileceğini belirtirken, mahkemenin vereceği karar kamuoyunca merakla bekleniyor.