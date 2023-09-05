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Çanakkaleli izciler Bodrum'da

Çanakkaleli izciler Bodrum'da
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Çanakkale Kale Gençlik Derneği izcileri, 100. Yıl Deniz İzci Kampı için geldikleri Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Görüşmede izcilerle sohbet eden Başkan Aras, derneğin çalışmaları ve Bodrum kampı hakkında ekip lideri Hüseyin Çoban’dan bilgiler aldı. İzciler tarafından hediye edilen izci fularını takan Başkan Aras, izci kampları üzerine gerçekleşen sohbetin ardından Belediye Meydanı’nda bulunan Gaziler ve Şehitlik Anıtları ile Bodrum-Arsuz Dostluk Anıtı hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Aras izcilerle kan bağışı tırına ziyarette bulundu.   

Başkan Aras ve izciler daha sonra Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kızılay iş birliğinde organize edilen Belediye Meydanı’ndaki kan bağışı tırını ziyaret etti. İzcilere, kan bağışının önemine yönelik bilgiler aktarılırdı. Ziyaret sonrası Başkan Aras, 100. Yıl Deniz İzci Kampına katılacak izcileri STS Okul gemisine uğurladı.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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