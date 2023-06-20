Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı: ''Bu haliyle ucuz atlattığımızı söyleyebilirim''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı şiddetli yağışın yarattığı sorunların aşılmaya başladığını söyleyerek “Bu haliyle ucuz atlattığımızı söyleyebilirim.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı sosyal medya hesabından, dün geceden beri devam eden ve bazı noktalarda su birikmelerine ve baskınlara neden olan şiddetli yağışla ilgili bir “bilgi notu” paylaştı. Çaycuma’nın metrekareye 108.8 kilogram yağış düşen büyük bir afet tehlikesini ucuz atlattığını söyleyen Kantarcı belediyenin bütün birimleriyle yağışla mücadele ettiğini bildirdi.

METREKAREYE 108.8 KG YAĞIŞ ALDIK

Başkan Kantarcı notunda, “Çaycuma büyük bir afet tehlikesi geçiriyor. Sabaha karşı başlayan şiddetli yağış erken saatlerde ciddi bir tehdide dönüştü. Sabah saatlerinden itibaren metrekareye 108.8 kg yağış aldık.” dedi.

DERELER HALEN ÇEVRELERİNİ TEHDİT EDİYOR

Kantarcı açıklamalarını, “Belediye ekiplerimiz önceden yapılan uyarılara uygun olarak, bütün birimleri ile halen devam eden yağışların etkisini azaltmak için çaba sarf ediyor. Altyapıya yaptığımız yatırımlar işe yaramakla birlikte ızgaraları atlayan sular yollar üzerinde dereye dönüştü. Çaycuma’nın içinden geçen Temizlik deresi sabah 08.00 sıralarında taşmaya ramak kaldı.” diyerek sürdürdü.

TAŞAN NADIR DERESİ DOKAP MEVKİİNDEKİ KÖPRÜYÜ YIKTI

Kent içinde akan derelerin durumuyla ilgili de bilgi veren Kantarcı, “Perşembe deresi, Karalar deresi, Gemiciler dereleri halen çevresini tehdit ediyor. Taşan Nadır deresi Dokap mevkiindeki köprüyü yıktı. Çarşı merkezinde kısa süreli göllenme oluştu. Sanayi sitesi, Terminal ve İstasyon bölgesinde tehlike atlatıldı. Yükseklerden gelen sular alçak kotlarda su baskınlarına yol açtı.” dedi.

EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Kantarcı açıklamalarını, “Bu haliyle ucuz atlattığımızı söyleyebilirim. Çaycuma’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz görev başında…” diyerek tamamladı.