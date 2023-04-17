Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan Kadir Gecesi mesajı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizin köklü bir değişimin eşiğinde de olduğu şu günlerde kutladığımız mübarek gecede, Yüce Allah’a, ülkemizin çektiği sıkıntıları sona erdirmesi, herkesi huzur ve refaha kavuşturması, yurdumuzu her türlü afet ve felaketten koruması için dualar edeceğiz.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “İnsanlığın Kuran-ı Kerim ile müjdelenip sevgili peygamberimizin ‘Bin aydan daha hayırlı’ dediği Kadir Gecesi’ni bu akşam hep birlikte kutlayacağız. Ülkemizin köklü bir değişimin eşiğinde de olduğu şu günlerde kutladığımız mübarek gecede, Yüce Allah’a, ülkemizin çektiği sıkıntıları sona erdirmesi, herkesi huzur ve refaha kavuşturması, yurdumuzu her türlü afet ve felaketten koruması için dualar edeceğiz. Ülkemizin dirlik ve düzenlik içinde olup herkesin yarın endişesi duymadan gönenç içinde yaşaması en büyük dileğimiz olacak.” dedi.

BİR KEZ DAHA DÜŞÜNME FIRSATI SUNUYOR

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının dayanışma ile sarılmaya çalışıldığını söyleyen Kantarcı, “Mübarek Kadir Gecesi, ulus olarak, birbirimize daha çok kenetlenip, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmemizin manevi iklimini de sunuyor. Bayrama erişecek olmanın sevinicini de yaşadığımız kutlu gece, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaşadığı güçlükleri aşmak ve ülkemizin bir daha böylesi felaketler yaşamaması için neler yapmamız gerektiğini bir kez daha düşünme fırsatı da sunuyor. Yüce Allah’a içimizi dayanışma duygularıyla doldurduğu, bizleri hayra hasenata yönlendirdiği için dua ediyor, başta Çaycumalı hemşerilerim ve Zonguldaklılar olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum.” diyerek tamamladı.