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Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı'dan Regaip Kandili mesajı

Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı'dan Regaip Kandili mesajı
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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Ragaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı mesajında, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmenin coşkusunu da yaşadığımız bugünlerde kutlayacağımız Regaip Kandili’nde, ellerimizi semaya açıp ülkemizin yaşadığı güçlükleri aşması için dualar edeceğiz.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı mesajında “Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayına girmiş bulunmaktayız. İslam âleminin Regaip Kandili olarak kutladığı bu mübarek gün faziletlerle doludur. Gönül dünyamızın diğer günlerden çok daha fazla huzur bulup zenginleşeceği bu gecede dualarımız daha çok kabul olur, Allah’ın lütfu ve keremi üzerimizde olur. Yüce Allah, bu gecede kendisine el açıp, tövbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına rahmetiyle muamele eder” dedi. 

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYUYORUZ 

Ülke zor bir süreçten geçerken mübarek üç aylara girdiklerini söyleyen Kantarcı, mesajını, “Mübarek üç aylara her birimizin büyük zorluklar yaşadığı, dayanışma ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda giriyoruz.  Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmenin coşkusunu da yaşadığımız bugünlerde kutlayacağımız Regaip Kandili’nde, ellerimizi semaya açıp ülkemizin yaşadığı güçlükleri aşması için dualar edeceğiz. Dünyanın barış ve huzura ermesi için yakarıp İslam âleminin esenliği için niyazda bulunacağız. Dualarımızın kabul olmasını diliyor, başta aziz hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin kandilini kutluyorum.” diyerek tamamladı. 

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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