Çaycuma tarihi güne hazırlanıyor

Çaycuma Belediyesi yapımını tamamladığı 32 projenin, 11 Haziran’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılacak açılış törenine hummalı bir çalışmayla hazırlanıyor. Bir yandan tamamlanan tesislerin son dokunuşları yapılırken diğer yandan kent bayrak ve flamalarla süsleniyor.

Çaycuma, 11 Haziran’da, belediyenin yapımını tamamladığı projelerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılacak açılış törenine hazırlanıyor. Hummalı bir faaliyetle bir yandan tamamlanan projelerin son dokunuşları yapılırken, diğer yandan kent, baştan sona bayrak ve flamalarla süsleniyor. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kentin bayramına dönüştürmek istedikleri açılış törenine yalnızca Çaycumaların değil bölge halkından da yoğun katılım olacağını söyleyerek, herkesi Çaycuma’ da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ediyor.

TÖREN SAAT 13.15’TE BAŞLAYACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran’da gerçekleştireceği ziyaretine 12.30’daşlayacak. Yiyeceği öğle yemeğinin ardından 13.15’te Çaycuma Belediyesi önüne gelecek olan Kılıçdaroğlu, burada toplanan vatandaşlara seslenecek. Daha sonra belediye binasına geçecek Kılıçdaroğlu’na Başkan Bülent Kantarcı yapılan çalışmalar hakkında brifing verecek. Atatürk Spor Merkezi ile Sarıkaş Yaya Köprüsüne giderek açılışlarını yapacak Kılıçdaroğlu daha sonra Yaşam Park 2. etabın temelini atacak. Bu sırada aynı mevkide yapımı devam eden ahşap camide incelemelerde de bulunacak CHP Genel Başkanı esnaf ziyareti de yapacak. Çaycuma’da yaklaşık 4 saat kalacak Genel Başkan Kıçlıçdaroğlu temaslarının ardından Ankara’ya hareket edecek.

ZAFER ALBAYRAK SAHNE ALACAK

Çaycuma Belediyesi ile CHP İlçe örgütünün yoğun olarak hazırlandığı açılış töreni öncesinde Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zafer Albayrak bir konser verecek. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Genel başkanı Bülent Kantarcı’nın yapacağı konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 32 projenin toplu açılışı yapılırken, yapımına başlanan 7 projenin de temeli atılacak. Törende devlet belediye işbirliği ile tamamlanan projeler hakkında da bilgilendirmeler yapılacak.

11 HAZİRAN ÇAYCUMA’NIN BAYRAMI OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “11 Haziran’da, sekiz yıldır geceli gündüzlü yaptığımız çalışmaların adeta semeresini toplayacağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla tamamlanmış 32 projenin açılışını yaparken, başladığımız tesislerin temelini de atacağız. Sayın Genel Başkanım 16 Nisan 2016 tarihinde gelmiş, belediye kompleksimizin temelini atmıştı. Şimdi temelini attığı binada kendisini ağırlayacağız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, 11 Haziran Çaycuma’nın bayramı olarak görüyorum.” dedi.

ÇAYCUMA’YI NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN İÇİNDE YAŞAMAYI DÜŞÜNECEĞİ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ

Çaycuma’nın 11 Haziran’da tarihi bir gün yaşayacağını da söyleyen Kantarcı, “TPAO’nun yaptığı yatırımlar nedeniyle Türkiye’nin ilgi odağı halin gelen Çaycuma’yı, bu yatırımlar için gelecek nitelikli iş gücünün yaşayabileceği bir cazibe merkezi haline dönüştürüyoruz. Bu nedenle birçok yerel yönetim tarafından yapımı hayal bile edilmeyecek tesisleri planlayıp bir bir hayata geçiriyoruz. Şurası çok açık, nitelikli işgücünün burada ne kadar yaşamasını sağlarsak kentin sosyal sermayesini, insan kalitesini de o kadar yükseltmiş oluruz. Bu da Çaycuma’nın yarınlarının çok daha aydınlık olacağı anlamına gelir. Bu nedenle 11 Haziran kentin tarihi açısından da çok önem taşıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

HERKESİ TÖRENE DAVET EDİYORUM

Yapılacak törenin kendisi kadar Çaycuma, hatta bölge için de önemli olduğunu söyleyen Kantarcı, sözlerini, “Bu açılış hepimiz çok önemli. Her yönüyle bir şölen havasına dönüşecek törende Zafer Albayrak sahne alarak vatandaşlarımıza güzel anlar yaşataca…