Çaycuma'da yaz kampı sona erdi

Çaycuma Belediyesinin 3 ve 4. sınıf çocukları için düzenlediği yaz kampı sona erdi. Pek çok alanda düzenlenen atölyelere katılan 22 çocuk, yaz aylarının en dolu günlerini yaşadı.

Çaycuma Belediyesinin düzenlediği bilim, sanat ve doğa atölyeleri yaz kampı sona erdi. Kampın son gününde As Danışmanlık / Mega Hafıza Eğitim Merkezine gelen çocuklar burada Aslı Püren’in Beyin Temelli Eğitim Atölyesi’ne katıldı. Çocuklar çeşitli akıl oyunları oynayarak hızlı öğrenme, hızlı işlem yapma, beyin eğitimi konusunda pratik bilgiler aldı.

SERAMİK YAPIMININ TÜM AŞAMALARI YERİNDE GÖZLENDİ

Kampa katılan çocuklar, daha sonra, “üretim deneyimleme atölyesi” için Çanakçılar Seramik fabrikasını ziyaret etti. Buradaki mini hayvanat bahçesini gezen çocuklar, yedikleri öğle yemeğinin ardından İnsan Kaynakları Uzmanı Furkan Tosuner ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Adem Demir eşliğinde fabrikayı gezerek seramik yapımının tüm aşamalarını yerinde gözledi.

MİNİK ELLER FİDAN DİKTİ

Öğrenciler son olarak doğa deneyim gezisi için Gökçebey Fidanlığına yola çıktı. Burada bu tip eğitimler için özel olarak oluşturulan fidan dikim atölyesinde görevli orman mühendislerinden fidan dikme eğitimi aldı. Çocuklar toprağa ekilen tohumun nasıl fidana dönüştüğünü gözleme şansı yakalarken Orman Bölge Şefi Yavuz Bezir günün anısına çocuklara birer fıstık çamı fidesi armağan etti. Gün boyu yaptıkları etkinliklerden son derece mutlu olan çocuklar, şarkılar söyleyerek Çaycuma’ya döndü.

ÇOCUKLARIMIZLA AİLELERİNİN YÜZÜNE YAYILAN IŞILTI, HEPİMİZİN YÜZ AKI OLDU

Etkinliklerle ilgili bilgiler veren Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çok güzel bir çalışmayı daha tamamladık. 22 çocuğumuz, deneyimli öğretmenlerimizin kurduğu atölyelerde, bir hafta boyunca, bu yazın en günlerini yaşadı diyebilirim. Çocuklarımızla ailelerinin yüzüne yayılan ışıltı, hepimizin yüz akı oldu. Eğitim çok önemli, hele ki bu şekilde eğlenerek, deneyimleyerek, yerinde görerek yapılan eğitimler, çocukların kişisel gelişimine çok büyük katkılar sunuyor. Bu çalışmaları düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yaz kampının çok kişinin emeğiyle gerçekleştiğini söyleyen Kantarcı, “Tümü gönüllü olarak görev alan eğitimcilerimiz, bir hafta boyunca gerçekten çok yoğun emek harcadı. Zeynep ve Ali Hasırcı öğretmenlerimiz çalışmanın dinamosu olarak her türlü takdirin üstünde çaba sergiledi. Ben yalnızca bilim atölyesinde değil, kampın her aşamasında büyük bir sorumluluk duygusuyla görev yapan Zeynep ve Ali Hasırcı öğretmenlerimiz başta olmak üzere el sanatları atölyesinde görev alan Nurdan Candan ve Yonca Girgin’e, masal atölyesini düzenleyen Lütfiye Ayten’e, çocuklarımıza drama dersi veren Fahri Bozbaş’a, çizgi atölyesindeki çabaları nedeniyle Mete Arif Tokmak’a, yabancı dil atölyesini düzenleyen Sibel Erdem’e, çocuklarımıza kendi işyerinde beyin egzersizi yaptıran Aslı Püren’e, Ada Spor Merkezi eğitmenlerine, Çanakçılar Seramik’in çok değerli yönetici ve çalışanlarına, Gökçebey Orman Fidanlığı yetkilileriyle belediye personeline çok teşekkür ediyorum.'' dedi.