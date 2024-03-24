Cem Kotan: ''Üniversite öğrencilerini Konyaaltı'na geri istiyoruz''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaretinde üniversite öğrencisiyken kendisinin de yurtta kaldığını, sorunları bildiğini belirterek, ''Üniversite öğrencilerini Konyaaltı’na geri istiyoruz. Barınma ihtiyaçlarını giderebilirsek bu olur'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Kotan’a ziyaretinde Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ile CHP Konyaaltı Yerel Seçim Komitesi’nin başkanlığını üstlenen 22. Dönem Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk eşlik etti.

Nazik ev sahipliği için dernek başkanı Fulya Savran ve üyelere teşekkür eden Kotan, Konyaaltı’nda karşısında 20 kadar aday olduğunu ancak bu yarışın tek bir kaptanı olduğunu söyledi. Cem Kotan, sivil toplum örgütleriyle, halkla biraraya gelerek projelerini ve nasıl bir yönetim anlayışı hedeflediğini anlattığını aktardı.

Görüşmede üniversite öğrencilerinin barınma ve beslenme sorununu gündeme getiren TÜKD yönetimi, üniversite öğrencileri arasında yeni yaptırdıkları bir anketi aktardı. Akdeniz Üniversitesi’nde 833 öğrenciyle yapılan ankette, öğrencilerin en önemli sorununun

internet ve yetersiz/ niteliksiz beslenme olarak öne çıktığı belirtildi.

KOTAN: “EĞİTİMLERİ KONYAALTI’NDA, YAŞAM ALANLARI KEPEZ’DE”

CHP Adayı Cem Kotan, üniversite öğrencisiyken kendisinin de yurtta kaldığını dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğrenciliğimin üstünden çok geçmedi. Sorunları yakından biliyorum. Yemek sorunu çözülecek. Gençlik Lokantası projemizle de gençler aynı zamanda bir konfor alanına sahip olacak.”

İnovasyon merkezleri, yurtlar, lokantalar gibi projelerle gençlerin hayatının bir bölümüne destek vereceklerini anlatan Cem Kotan, “Üniversite öğrencilerini tekrar Konyaaltı’na geri istiyoruz. Eğitim hayatları Konyaaltı’nda, yaşam alanları Kepez’de geçiyor. Burada kiralar yüksek olduğu için yaşamlarını Kepez’de kuruyorlar. Eğer barınma ihtiyaçlarını giderebilirsek bu olur” diye konuştu.

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK

Kadın ve Aile Müdürlüğü ile ona bağlı Kadın Danışma Merkezi açılacağını anlatan Cem Kotan, projelerinin hayata geçirilmesi konusunda 6 aylık bir eylem planı belirleneceğini ve bütçelerini ayarladıktan sonra hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Katılımcı bir belediye olmayı istediklerini, bu anlamda mahalle toplantılarıyla halkın görüşünü alacaklarını anlatan Kotan, temel hizmetlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye, daha güvenli yapmaya dönük olduğunu, hayat pahalılığında halka destek olacaklarıını anlattı.

Cem Kotan, “Projelerimize baktığınız zaman kadın ve çocukların öne çıktığını görüyorsunuz. Çünkü Konyaaltı Belediyesi, kadın ve çocukların yanında olmak zorunda. Bununla ilgili ilk adımları da daha göreve gelmeden attık ve imzaladığımız Kadın Dostu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Beyannamesi ile bunu garanti altına aldık. Kadınlara, engellilere ve çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Kreşlerin kadınları daha özgür kılarak kadınların işgücüne ve sosyal hayata katılmasını sağlayacağını dile getiren Kotan, “Açacağımız kreşlerle hem kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarını sağlayacağız hem de çocuklarımıza iyi bir eğitim vereceğiz. Biliyoruz ki Konyaaltı’nda kadınlar özgür olursa Konyaaltı Belediyesi de özgür olur” ifadelerini kullandı.

ALİYE COŞAR: “PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Ziyaretin sonlarına doğru söz alan Milletvekili Aliye Coşar da, kadınlarla ve diğer konulardaki projelerin önemine vurgu yaparak, “Konyaaltı iş birliği ile yönetilecek. Cem başkan süreçte yol alacak, siz değerli sivil toplum örgütü temsilcileri de sürece katkı sunacaksınız” dedi. Kadının olmadığı hiçbir yerde belediyecilikte öne çıkılmayacağının altını çizen Coşar, “Biz de kadın projelerinin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Hazırlanan projelerin hepsinin çok önemli olduğunu söyleyen TÜKD Başkanı Fulya Savran da , “Projelerinize baktığımız zaman çocukların, kadınların öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu kapsamda misyonlarımız uyuşuyor. Kadın ve Aile Müdürlüğünün kurulması ise çok önemli. Bir proje geliştirdiğimiz zaman ilgili birimle diyaloga geçip çok daha hızlı yol alacağımıza inanıyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.