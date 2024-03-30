CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın: ''Kaybediyorlar, siyasi ahlaksızlara savruldular''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, hemşerileriyle birlikte Balıkesir’de tarihi bir coşkuya sahne olan Fener Alayı’na katıldı. Atatürk Anıtı’nda hemşerilerine seslenen Akın, ''Seçimi kaybettiğini görenler 50 farklı siyasi ahlaksızlığa savruldu. Balıkesir’i Türkiye’ye rezil ettiler, yazıklar olsun. Esnafımıza, iş dünyamıza karşı kibiri dağları aşmış. İşte biz bu kibire son vermek için beraberiz. Az kaldı'' diye konuştu.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Zağnospaşa Camisi çevresindeki Büyük Ramazan Şenliği ve İftar programında hemşerileriyle bir araya geldi. Ney eşliğinde semazenler, halk dansları, Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileriyle şenlik havasında geçen iftar programında CHP’li Ahmet Akın, hemşerileriyle birlikte oruç açtı. İftar programının ardından Tren Garı’ndan başlayan Fener Alayı’na katılan CHP’li Ahmet Akın, meşaleler ve Türk Bayrakları eşliğinde onbinlerce hemşerisiyle birlikte Milli Kuvvetler Caddesi’nden yürüdü. Tarihi bir coşkuya sahne olan Fener Alayı Atatürk Anıtı’nda tamamlandı. Anıtın önünde açılan dev Türk Bayrağı eşliğinde hemşerilerine konuşan CHP’li Akın, 31 Mart’ta sandıklar açıldığında Balıkesir Büyükşehir’de büyük bir değişim olacağını belirterek, “Hep beraber bir olacağız, beraber olacağız ve Balıkesir’i Cumhuriyetimizin, istikbâlimizin ve geleceğimizin parlayan yıldızı yapacağız. Memlekette vefa nedir, Atatürkümüze saygı nedir, emeklimize vefa nedir, genç çocuklarımızın yanında olmak nedir, yoksulun yanında olmak nedir, açta açıkta kimsenin nasıl kalmadığını bir Balıkesir’i hep birlikte Türkiye’ye göstereceğiz. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili arkadaşlarım Kuvayi Milliye ittifakına destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Kalbi Balıkesirle atan, Balıkesir’in hakkını Balıkesir’e iade etmek için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEK ANLAMDA BİR BALIKESİR İTTİFAKI’

CHP’li Ahmet Akın, Kuvayi Milliye İttifakı’nın kuruluşunda yaptığı görüşmeleri de hatırlatarak, “Sayın Ali Babacan’la, Sayın Ahmet Davutoğlu ile, Sayın Gültekin Uysal’la, Sayın Temel Karamollaoğlu ile aynı zamanda Zafer Partisi ile görüştüm. Allahın izniyle pazar günü kazanıyoruz hemşerim. Kuvayi Milliye İttifakı gerçek anlamda bir Balıkesir ittifakıdır. Memlekette ayrımcılığı istemeyenlerin, adalete susamışların, milletin parasını babalarının parası gibi harcayanlara dur diyenlerin, hırsızlığa, namussuzluğa, arsızlığa dur diyenlerin, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyenlerin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkanların mücadelesidir” dedi.

‘NAMERT ŞEKİLDE KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Seçimi kaybettiğini görenlerin 50 farklı siyasi ahlaksızlığa savrulduğuna dikkat çeken CHP’li Ahmet Akın, “Önce gittiler bir tane çakma aday çıkardılar. Bu nedir biliyor musunuz? Büyük ailemiz yiğit, mert Balıkesirlilerin aklıyla oynamaktır. Bunun gereğini hemşerilerim 31 Mart’ta yapacak, yürekten inanıyorum. Milletin parasını babalarının parası gibi harcayanlar şu anda büyük bir telaş içinde. Utanmadan, arlanmadan, yiğitliğe sığmaz, namert bir şekilde hem sosyal medyadan hem de ilişkide oldukları gazetelerle karalama yapmaya çalışıyorlar. Efendim, terörle beni yan yana getireceklermiş. Siz kimsiniz? Terörle beni yan yana getirenin alnını karışlarım. İstiklal Madalyası, milliyetçi bir kardeşinizim ben. Aynı zamanda demokrat, cumhuriyetçi ve Atatürkçüyüm. Yani ben Balıkesirliyim. Gönen’de doğdum, bu memlekette büyüdüm. Gitsinler Gönen Mezarlığı’na, ne yazıyor orada? Efeler Sülalesi, 3 tane rant peşinde koşan adam kendimi yedirtmem hemşerim” diye konuştu.

‘BALIKESİR’İ TÜRKİYE’YE REZİL ETTİLER’

CHP’li Ahmet Akın, kaybetme korkusu yaşayanların Balıkesirlileri yanıltmak için yaptıkları siyasi ahlaksızlıkları sıralayarak, “Memleketin imkanlarını kendi babalarının parası gibi harcayanlara, memleketin üç kuruşunu utanmadan kendilerine rant sağlayanlara, belediyeciliğe başlarken hiçbir şeyi olmayıp şimdi filoları olanlara, aynı zamanda çıkıp utanmadan iş dünyasını, esnafı tehdit edenlere Allah şahit kendimi yedirmem, partimi yedirmem hemşerim. Sesimi taklit ederek mesajlar gönderiyorlar. Ben CHP’den istifa etmişim, bundan sonra yoluma bağımsız devam edecekmişim. Bunlar Balıkesir’i Türkiye’ye rezil ettiler, yazıklar olsun. Benim efendiliğimi zafiyet sananlar, benim Efeler Sülalesi’nde İstiklal Madalyalı bir kişi olduğumu unuttular. Hep söyledim, hepinize yakınım. Çiftçiye, namusuyla geçinene, aç açıkta kalana, dul ve yetime, onlara yakınım. Ama şunu da söyledim. Ondan korkuyorlar. Arsıza, hırsıza, namussuza yakın değilim, onlar korkacak. Milletin parasını babalarının parası gibi harcayıp bir de çıkıp milleti tehdit edenlere de yakın değilim. Vatanına, bayrağına düşman, kudurmuş terör örgütü pkk’ya da hiç yakın olmadım, asla yakın değilim” ifadelerini kullandı.

‘DAĞLARI AŞAN KİBİRE SON VERECEĞİZ’

CHP’li Ahmet Akın, bugüne kadar büyük bir sabırla geldiğini vurgulayarak, “Sabrettim. Benim fotoğrafımı koyup utanmadan gazete dağıtanlar pazartesi günü hukuka hesap verecekler. Bir tek onlar değil. Aynı zamanda yalan haber yapıp arla namusla oynayanlar da hesap verecek. Ben etik ve mert siyaset yaptım. Adaylığım geldi, gittim elini sıktım. Dedim ki, ‘Yiğitçe, mertçe bir yarış olsun. Beraber olalım. Hepimiz bu memleketin evladıyız.’ Böyle işlere ne gerek var? Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama ben size söyleyeyim. Bu korku, bu şantaj, bu iftira, bu karalama, memlekete yaptıkları kötülüklerin göstergesidir. Hiç merak etmeyin. Esnafı tehdit etmiş, bir de şimdi kıvırıyor. Diyor ki, ‘Yok ben öyle demedim, başkalarına dedim.’ O video ne kardeşim? Milletin aklıyla alay etme. Orada esnafımıza, iş dünyamıza, memleketimize karşı öyle bir kibirli hale gelmiş ki, kibiri öyle dağları aşmış ki, işte biz bu kibire son vermek için beraberiz. Az kaldı” diye konuştu.

‘YALANA, İFTİRAYA, ÜÇ KAĞIDA SARILDILAR’

Seçim süreci boyunca Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının, vatandaşın parasının CHP’li Ahmet Akın’ı karalama çalışmalarına akıtıldığını anlatan CHP’li Ahmet Akın şunları söyledi:

“Değerli hemşerilerim gerçekten çok büyük karalama ve iftiralara karşı mücadele ettik. Memleketi bırakmamak için her türlü yalana, iftiraya, üç kağıda sarılanlar kaybedeceklerini biliyorlar. Onun için bu sefer biz Balıkesir’de hep beraber bu seçimi kazanıyoruz. Hep beraber sandıkların başında olmaya, sandıklara sahip çıkmaya ve beş yıldır hizmet yapmayıp sadece laf üretip giderayak efelenenlere güle güle demeye var mısınız? Vefanın ne olduğunu bilmeyenleri göndermeye hazır mısınız? O zaman sandıklardan ıslak imzalı tutanakları alana kadar uyumayacağız hemşerim. Sandıklara sahip çıkacağız, sandıkların başından ayrılmayacağız. Biz de size söz veriyoruz. Sizin başınızı öne eğdirmeyeceğiz, sizi mahcup etmeyeceğiz. Hep birlikte ve sizin içinizde beraberlik içinde olacağız, ayrımcılık yapmayacağız.”