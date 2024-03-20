CHP Konyaaltı adayı Cem Kotan: ''Hükümetin hizmet boşluğunu belediyeler dolduruyor''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, KONYSİAD üyeleriyle buluşmasında “Halkın iradesi her zaman için önemli. Biz şeffaf olacağız. Ama siz de kapıları zorlayın, bizi sorgulayın, çekinmeyin” dedi. Kotan, ayrıca iktidarın toplumsal olarak varolması gereken yerlerden temel hizmetlere çekilmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları belediyelerin karşılamaya çalıştığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) üyeleriyle bir araya gelerek projelerini ve yönetim anlayışını anlattı.

Cem Kotan, 30 yıldır Antalya’da yaşadığını ve 20 yıldır siyasetle uğraştığını belirterek, gençlik kolları başkanlığından parti meclis üyeliğine ve ardından 10 yıllık belediyeciliği ile belediye başkan adaylığına giden mesleki ve siyasi yaşamını özetledi.

Belediyecilik geçmişinin kendisine bir anlayış kazandırdığını dile getiren Cem Kotan, “Bir belediye başkanı olacaksanız, öncelikle bir hayaliniz olması lazım. Kent için şunları yapacağım gibi bir hayaliniz yoksa yalnızca makam aracına binersiniz, makam odasına girersiniz” dedi. Belediyenin kendi rutin işleyişi olduğunu ve temel hizmetlerin her zaman devam ettiğini belirten Kotan, bu temel hizmetlerin iyi, kaliteli, daha ekonomik yapılması konusunda iradenin ve ardından sosyal projelerin devreye girdiğini, belediye başkanlığının asıl bu noktada başladığını anlattı.

HÜKÜMETİN GÖREVİNİ BELEDİYELER YAPIYOR

Son 15-20 yıldır bir sosyal belediyecilik anlayışı yerleştiğine işaret eden Cem Kotan, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplumsal olarak varolması gereken yerlerden temel hizmetlere doğru çekilmesiyle başlayan boşluğu sosyal demokrat belediyelerin doldurmaya başladığını vurguladı. Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Kotan şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi belediyeler bir bütçe ayırır, temel hizmetler için. Bunlar sizin kaldırım, altyapı, temizlik yapmanızla alakalı, personel maaşınızla alakalı. Ama son 15 yıldır sosyal belediyecilik anlayışı içinde CHP belediyeleri, devletin yarattığı boşlukları doldurmak için kreşler, yurtlar, aşevleri açmaya başladı.” Belediyelerin normalde böyle tasarrufu olmaması gerektiğini ancak ihtiyaçların çoğaldığını dile getiren Kotan, hükümet ihtiyaçlara cevap vermediği için de yerel yöneticilere görev düşmeye başladığına dikkati çekti. “Kızılay varken neden belediyeler aşevi açıyor. Kimse bunu sormuyor. Ama lazım olduğu zaman bakıyorsunuz Kızılay yok” diyen Kotan, örneğin bakanlıkların temsili kreş açtığına ve bu nedenle belediyelerin devreye girdiğine işaret ederek, Konyaaltı’nda da ihtiyaç olduğu için belediyenin 4 olan kreş sayısını 8’e çıkaracağını söyledi.

Belediyenin bütçesine göre hareket edeceklerini, iyi bir projeyle en iyi hizmetleri yapacaklarını vurgulayan Cem Kotan, AK Parti iktidarındaki belediyelerin durumunu şöyle özetledi: “İktidarın sunamadığı hizmetlerin tümünü artık belediyeler sunmaya çalışıyor. Şu anda AK Partili belediyeler de bunu yapmaya çalışıyor, yapmak da zorunda, çünkü temel ihtiyaç artık. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor. Biz destek çıkmalıyız, yanlarında olmalıyız ama artık devletin okullarını da belediye yapmaya, boyamaya başlıyorsa, kitap desteğine başlıyorsa burada büyük bir sorun var. Belediyeye gelen bütçe bunlar için gelmiyor, siz de çok iyi biliyorsunuz.”

SEÇMENE VE HALKA LAYIK OLMAK GEREK

Projeleri geliştirirken bir yönetim anlayışı da geliştirdiklerini anlatan Kotan, “Konyaaltı 25 yıldır CHP ile yönetilen bir belediyemiz. Muhittin başkanımız burayı 4 mahalleden aldı, 39 mahalleyken bıraktı, sonra Büyükşehir’e geçti. İnşallah yeniden seçilecek, anketler de onu gösteriyor, çok iyi gidiyor. Sonra Semih başkan geldi, çok iyi sosyal projeler bıraktı. Şimdi çıta aslında benim için çok büyük” dedi.

Tek proje kitapçığı çıkaran adayın kendisi olduğunu ve partisinin güçlü olmasına karşın Konyaaltı seçmenine, halkına saygılı ve layık olmak için çok çalıştığını aktaran Cem Kotan, başta 100 proje olduğunu sonra halka, esnafa giderek taleplerini toplayıp özetlediklerini ve ortadaki 41 projeyi halkın belirlediğini söyledi.

HER KADEMEDE HALKIN KATILIMI ÖNEMLİ

Yönetim anlayışı konusunda muhtarlar, mahalleli, meslek odaları, STK’lar ve akademisyenleri önemsediklerini ve ‘birlikte yöneteceğiz’ cümlesini kullandığını anlatan Kotan, bu sloganın altının doldurulması gerektiğine dikkati çekti. Cem Kotan, 39 mahallenin 25’inin kırsalda olduğunu, bürokrasiyi devreden çıkararak sorunları çözmeyi hedeflediklerini, muhtarlar meclisinin 3 ayda bir, 39 mahallede de yılda 2 defa toplantı yapacaklarını, sorunları yerinde dinleyeceklerini söyledi. Cem Kotan, son olarak da Konyaaltı için önemli kararlar alınacağı zaman, bir ya da birkaç mahallenin sosyolojik yapısını, imarını etkileyecekse doğrudan halka gideceğini belirtti.

Bir soru üzerine kitapçıkta yazılı olmayan projeleri de olduğunu ifade eden Cem Kotan, bunlar arasında otopark, kapalı cadde, kent meydanı gibi projeler olduğunu ancak önceliklerinin halkın taleplerinde olduğunu kaydetti.

ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ, HALK BUNU İSTEMELİ

Projelerin uygulanması, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlanmasıyla ilgili bir soru üzerine de CHP Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, “Belediyecilik açısından yapılması gereken bu. Bunu Ekrem İmamoğlu başkanımız yapıyor, Mansur Yavaş başkanımız yapıyor. Muhittin Böcek başkanımız da meclisi canlı yayınlatıyor” dedi. Şeffaflığın çok önemli olduğunu, halka güven vermek gerektiğini vurgulayan Kotan, şöyle devam etti: “Gelen bütçenin belediye hizmetlerine ne kadar yansıdığını, ne kadar bütçe ayrıldığını halk denetlemeli. Biz elimizden geldiği kadar şeffaf olacağız, belediyecilik bunu gerektirir ama siz ne kadar ilgileneceksiniz? Güven ve şeffaflık karşılıklıdır. Bir Youtube videosu yayınlamıştık, bunları sormuşlardı. Orada da söyledim. Biz kapıları açarız, ama siz daha da açın. Siz ne kadar sorgularsanız biz o kadar cevap vermekle mükellefiz.”

Şeffaflık konusunda halka, STK’lara da büyük iş düştüğüne dikkati çeken Cem Kotan, “Halkın iradesi her zaman için önemlidir. Biz şeffaf olacağız. Gönlünüz rahat olsun. Büyük projeler konusunda gerekirse billboard’lara bile çıkarız görün diye, sizlerle de paylaşırım. Ama sizden tek ricam şu; Biz şeffaf oldukça siz de kapıları zorlayın, bizi sorgulayın. Hiç bundan çekinmeyin” dedi. Belediyeler üzerindeki baskıya dikkati çeken Kotan, “İktidar şu anda sopasıyla CHP’li belediyeleri dövüyor; bütçeyle dövüyor, denetimle dövüyor. Bugün Kepez’e sağlanan kredi olanaklarıyla Büyükşehir’e sağlanan aynı mı, Konyaaltı’na sağlanan aynı mı? Asla. Çifte standart olarak yürüyor. Bunu şimdi yerel seçimler de Cumhurbaşkanı da söylüyor, ‘İktidarla uyumlu olmak zorundadır belediye’ diye. Siz ne kadar bizim arkamızda olursanız, biz ne kadar kapıyı açar siz de zorlarsanız, Cem Kotan da, Konyaaltı da o kadar güçlü olur” diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ ATATÜRK

Konuşmanın ardından KONYSİAD yönetimi Cem Kotan’a günün anısına Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalarından oluşan bir koleksiyon sundu. Cem Kotan da CHP’den Mustafa Kemal düsturuyla yetişen bir genç olduğunun altını çizerek, “Atatürk bizim yol haritamızdır, öncümüzdür. O’nun yönetim anlayışını buraya yansıtıyoruz. Halkla birlikte yöneteceğiz, Mustafa Kemal Atatürk öyle yapıyordu çünkü” diyerek teşekkür etti.