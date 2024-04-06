CHP'den Konyaaltı'nda Meclis Üyesi rekoru

Yerel seçimden zaferle çıkan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP’li Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi sayısı ile bir rekor kırdı. Seçime ittifaksız katılan CHP, 24 meclis üyesi ile tarihinde ilk kez bu kadar yüksek temsiliyete sahip oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından CHP’den aday gösterilen ve ittifaksız olarak tek başına oyların yüzde 53,76'sını alarak Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan, CHP’li belediye meclis üyesi sayısı ile bir başarıya imza attı.

Seçim sonuçlarına göre yeni üyeleri belirlenen Konyaaltı Belediyesi Meclisi’nde CHP’yi 24 meclis üyesi, AK Parti’yi ise 7 meclis üyesi temsil edecek. CHP ve AK Parti dışındaki bir parti ise meclis üyesi çıkarabilme hakkını elde edemedi.

Meclis üyesi aritmetiğine göre CHP, Konyaaltı’nda ilk kez bu kadar yüksek yoğunlukta bir temsil hakkına sahip oldu. CHP, önceki yerel seçimler sonucunda ise 21 koltuk sayısına sahip olmuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni seçilen belediye meclis üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Cem Kotan başkanlığındaki ilk meclis toplantısı ise 9 Nisan Salı günü saat 11.00’de Konyaaltı Belediyesi Beydağları Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.