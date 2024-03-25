CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ çalışanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan Akın, ''Büyükşehir’de kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Nokta. Büyükşehir’de adaletli bir yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz'' dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’yi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. BASKİ’nin Toplu Taşıma Merkezi’ndeki Genel Müdürlük binası ve Büyükşehir Belediyesi’nin Mekik Sokak’taki merkez binasında Büyükşehir personeliyle buluşan Akın, belediye içerisinde aylardır yayılmaya çalışılan işten çıkarma söylentilerinin gerçek dışı olduğunu tek tek ellerini sıktığı personele anlattı. Akın, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağını söyledi. Büyükşehir ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Akın şunları kaydetti:



“Büyükşehir Belediyemizi, BASKİ’mizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çalışan bütün yol arkadaşlarımı, kardeşlerimi, emekçi kardeşlerimi, taşeron ve diğer şirketlerde çalışan tüm Büyükşehir Belediye ailemizi ziyaret ettik. Değerli kardeşlerim hiçbir şeye inanmasınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Nokta. Dışarıdan insanlar getirilip, vesaire, böyle bir şey olmayacak. Açık ve net söylüyorum Balıkesir Büyükşehir’de çok güzel bir yönetim, adaletli bir yönetim, hakkın yenmediği, milletimize, çalışanımıza, esnafımıza hakkının iade edildiği bir Balıkesir’i hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. İnşallah 31 Mart’tan sonra memleketimiz için hayırlı olur.”